Prato, arriva il progetto di Google "IA per il Made in Italy"

Prato, 13 maggio 2024 - Arriva a Prato "IA per il Made in Italy", il progetto di Google per affiancare le PMI nel cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale. Dal 20 al 22 maggio al Mercato coperto di Via Umberto Giordano, sarà allestito uno degli Spazi Interattivi temporanei di Google, dedicato in questo caso al settore tessile e moda. ‘IA per il Made in Italy’ arriva a Prato grazie alla collaborazione con il Comune di Prato, e con la Casa delle Tecnologie Emergenti PRISMA finanziata dal MIMIT.

Per tre giorni, il mercato coperto ospiterà lo Spazio Interattivo di Google dedicato al settore Tessile e Moda, per scoprire di più sulle opportunità generate dall’Intelligenza Artificiale per questa industria. Sarà possibile osservare delle vere e proprie installazioni che mostrano alcuni dei casi d’uso concreti con cui l’IA può essere di supporto alle aziende del settore. E poi incontri di formazione rivolti a imprese, professionisti, studenti. Oltre a questo, consulenze dedicate alle imprese del settore tessile e moda, che vogliono scoprire le possibilità che l’intelligenza artificiale offre per la propria azienda. Il tutto senza costi.

Lo Spazio Interattivo di Google a Prato prende il via con un evento di apertura lunedì 20 maggio dalle ore 16.30 in poi. Consulenze dedicate alle imprese del settore della moda e del tessile e corsi di formazione, nei giorni di martedì 21 e mercoledì 22. Tutti gli eventi sono gratuiti, previa registrazione. I posti disponibili per i seminari e per le consulenze con le imprese sono limitati e disponibili fino a esaurimento, per cui si invitano i soggetti interessati a registrarsi il prima possibile.