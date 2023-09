Prato, Amministrazione al Lavoro per Combattere l'Inciviltà

Il problema delle strade scambiate per orinatoi esiste e l’amministrazione ha già mosso i primi passi per mettere in campo contromisure efficaci. "Mi sono già messa in contatto con Alia per aumentare la pulizia con le lance a mano che sono l’unico modo efficace per fronteggiare questo enorme problema", spiega l’assessore alla città curata Cristina Sanzò.

"La pulizia con il canal jet viene effettuata sette giorni su sette da luglio a settembre mentre da metà settembre i passaggi diminuiscono. Il clima sta cambiando, il periodo estivo si è allungato e le piogge sono molto meno frequenti. Fattori che uniti ci hanno convinto a rivedere i calendari delle pulizie e anche del taglio dell’erba che non è più sufficiente così come era strutturato finora".

Alia dal canto suo ha dato la piena disponibilità ad intensificare i passaggi con le lance a mano. Per la partenza del servizio c’è però da attendere la richiesta ufficiale da parte dell’amministrazione. La pulizia con lance viene effettuata nelle strade del centro, dal lunedì alla domenica fino a metà settembre. Visto che il centro continua ad essere molto frequentato nel fine settimana è necessario ripristinare i passaggi della domenica. Solitamente il servizio viene svolto all’alba in modo da non creare disagio. Più passaggi, chiaramente, permetteranno di pulire in maniera più puntuale e approfondita un numero maggiore di strade. Ponendo rimedio al comportamento di chi non ha rispetto del bene pubblico.

"È un onere per tutta la collettività e devo ammettere che pensare di dover spendere soldi di tutti perché alcuni incivili utilizzano le strade come latrine fa molto arrabbiare", aggiunge l’assessore Sanzò. L’inciviltà purtroppo costa, a tutti.

E aggiungiamoci che i controlli non sono facili: la polizia municipale ha intensificato i passaggi in centro, ma solitamente accade tutto in tarda notte, quando c’è soltanto una pattuglia presente per tutta la città. Insomma, non è facile. "Nel caso delle persone è prevista una sanzione di 100 euro, ma appena si avvicinano gli agenti quelle scappano – spiega il comandante dei vigili Marco Maccioni –, Sugli animali il regolamento parla di deiezioni, nel caso in cui non vengano raccolte scatta la multa".

La Municipale ha inviato una segnalazione all’Ufficio ambiente per intensificare la pulizia delle strade, in ballo c’è l’igiene e il decoro della città. Oltre che la soddisfazione di chi la abita.