Prato alza lo scudo contro gli hacker. Formare esperti in cybersecurity. Il corso gratuito organizzato dal Pin

PRATO

Figure professionali altamente specializzate nella sicurezza informatica. Sono quelle che usciranno dalla 3ª edizione del corso IFTS Cyber Security Specialist, un’iniziativa formativa gratuita: le iscrizioni sono aperte. Si tratta di un progetto importante, un’eccellenza formativa nel panorama regionale. Il corso, della durata complessiva di 990 ore, è promosso e organizzato da Pin-Polo Universitario di Prato insieme all’Università degli Studi di Firenze, all’Itis Meucci, l’Its Tullio Buzzi, le aziende Mgalabs e Neboola del Gruppo E. Un corso interamente gratuito, dicevamo, perché finanziato con le risorse del Programma regionale FSE+ periodo 2021-2027 che rientra nell’ambito di Giovanisì.

Un corso più che mai attuale: l’aumento costante delle minacce informatiche e la crescente digitalizzazione delle aziende ha spinto il settore della cybersecurity, con la domanda di professionisti altamente qualificati in grado di proteggere i sistemi informatici e i dati sensibili in continua crescita.

Come funziona il corso IFTS Cyber Security Specialist? Attraverso un approccio didattico innovativo e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, il corso affronta un ampio spettro di tematiche, dall’ethical hacking alla sicurezza cloud. Le 594 ore di lezioni e laboratori, integrate da 396 ore di stage, garantiscono una formazione completa. Ne usciranno professionisti in grado di ricoprire ruoli di responsabilità nel settore della cybersecurity. Prato, insomma, si candida a dare una risposta alla domanda importante che il mercato lancia nel settore della cybersicurezza. Lo dicono anche i numeri: il 95% dei partecipanti alla precedente edizione del corso ha trovato lavoro nel giro di pochi mesi dal termine del percorso formativo.

"Siamo giunti alla terza edizione di questo corso con grande orgoglio – dichiara Daniela Toccafondi, presidente del Pin - ed il fatto che queste figure professionali siano molto richieste dalle imprese di tutte le dimensioni e i settori rappresenta la dimostrazione tangibile dell’importanza strategica della cyber security già oggi ma soprattutto per la competitività degli anni a venire. Siamo sulla strada giusta per formare le figure chiave delle aziende, in grado di fornire protezione dei dati e di garantire tutela nelle innovazioni in un mondo che si preannuncia sempre più digitale. La cybersecurity è una sfida che le aziende non possono più ignorare. Con questo corso, offriamo ai giovani talenti l’opportunità di diventare i protagonisti di un settore in costante evoluzione, contribuendo allo sviluppo del nostro territorio e alla crescita delle imprese locali". Il corso verrà presentato oggi alle ore 15 al PIN-Polo Universitario di Prato: sarà possibile scoprire i moduli e la struttura didattica, lo staff organizzativo, i docenti e le aziende partner del progetto.

m. c.