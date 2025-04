Prato: allenamenti cancellati dopo sconfitta contro Cittadella Vis Modena

In un lunedì piovigginoso e decisamente poco primaverile, è cominciata la settimana di lavoro del Prato, che ancora si lecca le ferite dopo l’ennesima delusione della stagione. I biancazzurri avrebbero dovuto riprendere oggi gli allenamenti e invece mister Marco Mariotti ha deciso di cancellare il giorno di riposo. Una scelta inevitabile dopo la brutta figura rimediata dai suoi al Lungobisenzio contro il Cittadella Vis Modena, che ha rifilato tre reti ai lanieri, condannandoli al quarto stop interno consecutivo (nel mezzo lo 0-0 nel derby in trasferta con la Zenith). Un’affermazione, quella degli emiliani, assolutamente meritata. Già nel primo tempo, nonostante il vantaggio dei locali firmato da Pereira, la formazione ospite si era fatta preferire, collezionando più occasioni da rete rispetto ai padroni di casa. Nella ripresa, ecco che la truppa di Gori ha concretizzato la superiorità, con i sigilli di Formato, Osuji e Guidone a ribaltare il punteggio. In termini di classifica, non cambia niente: sono quattro le lunghezze di vantaggio del Prato sulla zona playout, ma virtualmente cinque considerando la penalizzazione in arrivo ai danni della Zenith. Il che significa che manca solo la matematica per certificare la salvezza diretta degli uomini di Mariotti. Questo tuttavia non può bastare per rasserenare un ambiente che deve fare i conti con i dubbi sul futuro societario, un rendimento di nuovo in picchiata di Remedi e compagni e la decisione degli ultras di abbandonare la squadra nelle sfide casalinghe, lasciando deserta la Curva Ferrovia Matteo 27. Ultras che invece dovrebbero presenziare giovedì al "Biavati", casa del Corticella, che ospiterà i lanieri nel match valido per la 32° giornata del girone D di Serie D (alle 15). Una sfida nella quale il Prato sarà chiamato a mostrare una reazione d’orgoglio, provando a sfruttare il fattore trasferta: prima del pari nella stracittadina, i biancazzurri avevano raccolto due vittorie di fila, la prima a Imola e la seconda a Riccione.

Francesco Bocchini