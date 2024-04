Prato, alla piscina Galilei interventi per 240 mila euro

Prato, 16 aprile 2024 - E' di circa 240 mila euro la somma investita per il completamento dei lavori del secondo lotto alla piscina Galilei, che ha accolto nuovamente i corsi e il nuoto libero alcune settimane fa dopo una chiusura di circa due mesi. Gli interventi realizzati hanno riguardato l'installazione di un impianto di filtrazione nuovo e dei nuovi motori di spinta alla centrale termica presente nell'impianto. Insieme a questi sono state installate anche le nuove grate di sfioro al piano vasca e gli infissi e le porte nuove negli spogliatoi e nell'atrio. L'ultimo intervento previsto, in programma nei mesi estivi e per il quale c'è già il progetto esecutivo e sono già stati stanziati i soldi, circa 200 mila euro, riguarderà l'installazione della nuova caldaia. La capienza permanente della piscina, dopo i lavori del 2019 con il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici, il nuovo impianto anti incendio, la creazione di un ingresso separato per gli atleti e per il pubblico in occasione di gare e soprattutto il rifacimento del tetto, è di 300 persone e questo permette alle società sportive cittadine di poter organizzare nell'impianto gare e meeting.