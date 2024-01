Prato, al Giocagiò sono terminati i lavori del lotto l'Albero delle mele

Prato, 10 gennaio 2024 - Sono terminati i lavori all'Albero delle mele, il lotto all'interno del parco Giocagiò che arriva dopo quello dedicato al mare, inaugurato ad aprile del 2023, e l'area dei giochi inclusivi aperta e resa disponibile ad ottobre. L'intervento ha riguardato l'area sulla sinistra all'ingresso del parco dove c'era un vecchio gioco in legno che è stato dismesso, così come la pavimentazione vecchia, ed è stato fatto un restyling della zona dandole una forma di albero al cui interno è stato inserito un unico gioco multifunzione composto da scivoli, arrampicate, scalette etc. con a terra la pavimentazione in gomma che segue le normative in base alle altezze che all'interno del gioco sono diverse. Intorno sono stati piantati 6 alberi e posizionate 12 nuove panchine.

"Con il completamento di questo lotto si parla di interventi per un costo complessivo di oltre 400 mila euro, in un luogo come questo il cui ruolo è davvero importante per la città - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni - E come promesso ne andremo a realizzare un altro simile nella zona sud della città, a San Giusto, in via Turchia, dove la zona è già recintata e i lavori inizieranno a breve".

Al primo cittadino di Prato ha fatto eco l'assessora alla Città curata Cristina Sanzò. "Nel corso di questa legislatura, ogni anno abbiamo impiegato risorse sul bilancio dell'amministrazione per giungere ad una riqualificazione complessiva del parco cittadino. Con questo intervento siamo arrivati a circa due terzi del completamento e per un ultimo lotto cercheremo di trovare le risorse nelle prossime variazioni. Nell'arco degli anni sono stati fatti interventi rilevanti sul parco giochi cittadino che riteniamo essere davvero importante per le famiglie e i bambini della nostra città e che ricopre un ruolo significatico per la socializzazione e lo svago".