Al Giocagiò il mare arriva in città Una nuova area per il divertimento

Giardini avanti tutta. Quattro isole tematiche per regalare ai più piccoli un grande divertimento a due passi da casa. Anche se il caro materiali non risparmia nemmeno le aree gioco per l’infanzia in attesa di ulteriori finanziamenti. Proseguono i lavori di riqualificazione dei giardini Giocagiò, per i quali il Comune e Consiag Servizi Comuni stanno ultimando il primo dei quattro lotti tra quelli previsti, ossia quello del gioco "Andiamo al mare". L’intervento, nel dettaglio, prevede la sostituzione dei vecchi giochi con altrettanti nuovi, riprendendo il tema del mare e inserendo uno scivolo, un gioco-barca, uno a forma di polipo per l’arrampicata e due trampolini elastici, vera novità del parco giochi. In più, al posto del vialetto esistente verrà creata un’area verde con 15 panchine e 15 alberi. L’apertura al pubblico è prevista tra una trentina di giorni in tempo per la stagione più calda.

L’idea è quella di riqualificare presto anche il secondo lotto, quello del gioco ’L’albero delle mele’, non appena le risorse saranno disponibili e, oltre a questo, grazie ad un finanziamento regionale di circa 100mila euro, sta andando a gara la realizzazione di giochi inclusivi.

Nello specifico, è prevista la creazione di una locomotiva con un vagone adatto a bambini con disabilità motoria, dei pannelli ludici con un tunnel, una tazza girante, un gioco a molla e altri giochi che riprendono la tematica dei trasporti, collegata al tema marino del primo lotto.

"E’ un intervento importante quello che stiamo ultimando, ma il raddoppio dei prezzi ci costringe a cercare ulteriori risorse per finire anche l’altro gioco, ’L’albero delle mele’, mentre l’area dei giochi inclusivi è già finanziata ed è aperta la gara – ha affermato il sindaco Matteo Biffoni –. L’idea è quella di fare un restyling importante di uno fra i luoghi più amati di questa città, perché questo è un posto molto vissuto dai giovani e dalle famiglie ed è quindi opportuno renderlo vivibile e sicuro".

"Con le risorse a disposizione, abbiamo suddiviso la riqualificazione del parco in quattro lotti e questo è il primo lotto, il cui importo di intervento è di 200mila euro – ha aggiunto l’assessore alla Città curata Cristina Sanzò –. Insieme alla successiva realizzazione dei giochi inclusivi, i giardini Giocagiò avranno interventi di restyling per circa 300mila euro".