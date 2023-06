Prato, al Centro dell'Impiego nuovo Recruitment Day per il tessile/moda

Prato, 9 giugno 2023 - Domanda e offerta si incontrano nuovamente al Centro per l'impiego di Prato. Per venerdì 16 giugno è stato infatti organizzata una giornata di Recruitment Day dedicata al settore tessile/moda. Sono oltre 15 le figure (la maggior parte con esperienza) che le aziende aderenti all'iniziativa cercano: perito chimico, carrellista di magazzino, operaio/a addetto/a alla produzione tessile, manutentori meccanici, sarto/a, programmatore informatico, solo per fare alcuni esempi. I contratti che vengono offerti? Apprendistato, a tempo determinato o indeterminato. Per partecipare all'evento ed essere preselezionati è necessario aderire alle offerte di lavoro tramite il Portale Toscana Lavoro o inviare una mail all'indirizzo [email protected] allegando il proprio cv e indicando il codice di riferimento.