Prato, dà in escandescenze al pronto soccorso. Poi si scaglia contro gli agenti

Prato, 17 agosto 2024 – La polizia di Prato è intervenuta all’interno dell’ospedale Santo Stefano per bloccare un ragazzo di 30 anni, di origine marocchina, che stava dando in escandescenze e creando turbative al pronto soccorso. Coi suoi atteggiamenti intimoriva i pazienti in attesa e i sanitari al lavoro.

Quando è arrivata la polizia il 30enne, anziché tranquillizzarsi, ha lanciato improperi e cercato di aggredire gli agenti. L'uomo è stato messo in sicurezza e condotto in questura dove è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.