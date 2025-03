Prato, accordo Confesercenti-Pubblica Assistenza per servizi di supporto ai cittadini

Prato, 21 marzo 2025 - Confesercenti Prato e Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato hanno siglato un’importante convenzione per offrire ai cittadini un supporto concreto nella gestione di pratiche burocratiche essenziali. L’accordo prevede anche una scontistica dedicata ai soci di entrambe le associazioni, che potranno usufruire di agevolazioni sui servizi offerti da Confesercenti e Pubblica Assistenza Prato quali la dichiarazione dei redditi - 730, ISEE, pratiche di pensione, contratti di locazione, calcolo IMU, ecc. Ma soprattutto, grazie a questa collaborazione, sarà possibile accedere a un servizio di assistenza qualificata con il Patronato e il CAF della Confesercenti per pratiche di successione, reversibilità della pensione e sblocco del conto corrente in caso di decesso del titolare. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso a procedure spesso complesse e di supportare le famiglie in momenti delicati. "Siamo felici di avviare questa collaborazione con la Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato, un punto di riferimento per la nostra comunità - dichiara Ascanio Marradi, direttore di Confesercenti Prato - Il nostro obiettivo è fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare in modo più semplice e sereno le pratiche amministrative che si presentano in momenti di difficoltà. Inoltre, con le agevolazioni previste per i soci, vogliamo rafforzare ulteriormente il legame tra le due realtà e offrire un beneficio concreto a chi fa parte delle nostre associazioni". Anche Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, sottolinea l’importanza dell’accordo: "Grazie a questa convenzione, potremo offrire un servizio aggiuntivo alle famiglie, garantendo supporto e competenza in ambiti spesso complessi, ma fondamentali per la quotidianità. Le agevolazioni previste per i soci rappresentano un ulteriore valore aggiunto, rafforzando il senso di comunità e mutuo aiuto che caratterizza entrambe le nostre realtà". Per maggiori informazioni sui servizi offerti, sulle agevolazioni e sulle modalità di accesso, è possibile contattare la Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato o Confesercenti Prato.