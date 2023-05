"Prato a Tutta birra", dal 17 al 21 maggio torna ad animarsi Piazza del Mercato Nuovo

Prato, 13 maggio 2023 - L'estate si avvicina e a dimostrarlo è il ritorno come ogni anno di "Prato a Tutta birra", uno dei classici eventi che caratterizzano il maggio in città. Street food, birra e divertimento non mancheranno in Piazza del Mercato Nuovo, dove sarà anche la musica live a farla da padrona. Ad aprire le danze mercoledì 17 maggio sarà la Rino Gaetano Band. Il giorno dopo toccherà a La Sad e nelle sere successive, nell'ordine, a Modena City Ramblers + Elephants In The Room, Lo Stato Sociale e The Blues'n'Roll Band, con quest'ultima che chiuderà l'evento - giunto ormai alla undicesima edizione - domenica 21 maggio. L'ingresso è gratuito.

Modifiche alla viabilità

Per lo svolgimento della manifestazione, dalle 16 del 15 maggio e fino al termine (comunque non oltre le 4 del 22 maggio) sono previste modifiche alla viabilità come da ordinanza n. 1188/2023. Modifiche che sono consultabili al seguente link: https://ordinanzeviabilita.comune.prato.it/archivio/2023/htm/956-preview.htm.

Francesco Bocchini