Prato, a tu per tu con la sanità: parte il ciclo di incontri con gli specialisti medici

Prato, 17 ottobre 2023 - Sta per prendere il via il programma “Un sano confronto”, che darà la possibilità ai cittadini di fare domande direttamente agli specialisti medici ed infermieri su patologie per sapere come comportarsi in situazioni sanitarie. Sono previsti 24 incontri, aperti a 20 partecipanti ciascuno (la prenotazione è obbligatoria), a partire dalle 15 e tutti della durata di circa due ore. L'iniziativa vede il patrocinio del Comune di Prato e della Provincia di Prato. Per info e per prenotarsi scrivere una mail a sanoconfronto@uslcentro.toscana.it specificando il nome dell’incontro ed il giorno e quanti posti si vogliono occupare, lasciando i contatti diretti per rimanere aggiornati sull’evento in questione.

Il programma

I 24 incontri tematici, rivolti ai cittadini a cura dei professionisti dell’Ospedale di Prato, cominceranno il 26 ottobre con l’incontro in programma alle ore 15 presso la Sala del Gonfalone della Provincia (via Ricasoli, 25 – primo piano) Pronto soccorso, quando come e perché: istruzioni per l'uso. Lavoriamo insieme per avere le cure migliori che vedrà la presenza del direttore della Medicina d’Urgenza della AUSL Toscana Centro nonché del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Prato, Dott. Simone Magazzini. Si continuerà sempre su ottobre, il 31 ottobre, dalle ore 15 presso la Sala delle Colonne del presidio ospedaliero Misericordia e Dolce (piazza Ospedale, 5) con l’incontro Le ultime novità in tema di screening del carcinoma del colon-retto a cura del Dott. Giuseppe Ciancio, direttore della SOS Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Santo Stefano. Il programma proseguirà con gli incontri di novembre nello specifico: 6 novembre presso la sala del Gonfalone della Provincia di Prato Le malattie respiratorie. Tra allergie, clima e inquinamento, come difendere bronchi e polmoni; l’8 novembre incontro su Fibrillazione atriale. Modalità di trattamento con farmaci e ablazione (Sala del Consiglio comunale – piazza del Comune, 2); il 9 novembre incontro su Transizione pediatrica-adulto in ambito nefrologico: l’esperienza di Prato presso la Sala delle Colonne del Presidio Ospedale Misericordia e Dolce, piazza Ospedale 5 – Prato; il 13 novembre presso la Sala del Gonfalone della Provincia di Prato Le nuove tecnologie applicate alle patologie oculari; 15 novembre Sala consiliare del Comune di Prato La reumatologia a Prato. Il servizio, le patologie e i quadri clinici; 16 novembre Sala Gonfalone Provincia di Prato Donazione di sangue. Introduzione alla donazione, per conoscere tutti i vantaggi che questo gesto di generosità assicura a chi lo compie e a tutta la comunità; 20 novembre Sala Gonfalone Provincia di Prato Farmaci: tanti o troppi? Sai che spesso è possibile, e anzi doveroso, ridurre il numero di farmaci che assumiamo a parità di benefici per la salute?; 22 novembre Sala Consiglio del Comune di Prato Osteoporosi e fratture. Fattori di rischio e trattamento; 23 novembre presso il presidio Misericordia e Dolce Come cambia la vita del paziente con emicrania con le nuove terapie; 27 novembre Sala Gonfalone Provincia di Prato Melanoma. Come distinguere un neo innocuo da un melanoma, a chi rivolgersi per la diagnosi, quali terapie per la cura; 29 novembre presso la Sala delle Colonne presidio ospedaliero Misericordia e Dolce Le metodiche avanzate in diagnostica per immagini; 30 novembre Sala delle Colonne presidio ospedaliero Misericordia e Dolce Geriatria: Intercettare la fragilità e gestire al meglio la riduzione di autonomia. Tanti gli eventi anche su dicembre: Chirurgia robotica. Tutto ciò che serve sapere su un approccio chirurgico ancora poco conosciuto dai pazienti (4 dicembre Sala Gonfalone della Provincia di Firenze); Il punto nascita di Prato e l'area materna infantile (6 dicembre Sala Colonne presidio ospedaliero Misericordia e Dolce); Oncoematologia: Lo scenario real-life e le nuove sfide (7 dicembre Sala Colonne presidio Misericordia e Dolce); Cardiologia: Malattie coronariche e angioplastica. Come individuarle, i sintomi da non sottovalutare e le ultime novità per il trattamento (11 dicembre Sala del Gonfalone della Provincia di Prato); Ictus. Dall'inizio dell'esperienza Pratese alle nuove modalità di diagnosi e cura (13 dicembre presidio Misericordia e Dolce); HIV. Prevenzione e nuovi approcci (14 dicembre presidio Misericordia e Dolce); Terapia radiometabolica e radiorecettoriale (19 dicembre presidio Misericordia e Dolce); La ricerca in oncologia. Cos'è, come si sviluppa e cosa porta al paziente (20 dicembre presidio Misericordia e Dolce); Diabete. Nuovi farmaci e nuovi dispositivi: tutti i supporti per una vita autonoma (21 dicembre presidio Misericordia e Dolce). Sempre su dicembre, con data da definire, Il nuovo layout della Medicina Nucleare di Prato: Tour del Reparto tra diagnostica e terapia presso il Nuovo Ospedale di Prato.