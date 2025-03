Prato, a Prismalab viene inaugurata la "Teca dei giochi"

Prato, 25 marzo 2025 - Il Comune di Prato in co-progettazione con l’associazione Più Prato e con il sostegno di Toscana Energia - una Società Italgas, promuove negli spazi di Officina giovani e di PrismaLab, “La Teca dei giochi”. Si tratta di una ludoteca pubblica, che i ragazzi dagli 11 anni in su, a partire dal prossimo 30 marzo, possono frequentare gratuitamente, con la possibilità di divertirsi con un'ampia scelta di giochi in scatola e di ruolo e con l’assistenza ludica di un ludotecario sempre presente. La Teca dei giochi sarà inaugurata a Prismalab il 30 marzo alle ore 15.30 con i saluti istituzionali. Ma non si tratta solo di divertimento, l’esperienza ludica, infatti, rappresenta, sia per i ragazzi che per i giovani adulti, un’opportunità formativa e di apprendimento, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo, socio-emotivo, la regolazione emotiva e riduce lo stress. Si impara divertendosi con gli altri, esprimendo liberamente la propria creatività e immaginazione. Attraverso il gioco si promuovono le competenze trasversali, le soft skills, in particolare sul piano delle competenze personali, si accrescono la creatività, l’equilibrio, la fiducia in sé stessi e la flessibilità. Sul piano sociale si sviluppano le capacità comunicative, le abilità di prendere decisioni, di negoziare, di lavorare in gruppo, di apprendere il problem solving e l’ascolto empatico. La Teca dei giochi rappresenta la risposta agli obiettivi di lifelong learning dei giovani adulti e per i ragazzi costituisce sia un’opportunità per contrastare la povertà educativa, sia la possibilità di acquisire le competenze trasversali tanto utili per rafforzare l’apprendimento scolastico. La Teca dei giochi sarà aperta ad Officina giovani il sabato e la domenica pomeriggio, a partire dal 5 aprile; a PrismaLab: 1) dal 1° aprile, ogni martedì pomeriggio con il laboratorio di giochi di ruolo “Giocaruolando” per i ragazzi di 11-18 anni; 2) dal 3 aprile ogni giovedì sera con la ludoteca e il laboratorio di modellismo “Pittalab” per giovani di 18-35 anni. Tutte le informazioni sugli orari e sulle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito: portalegiovani.prato.it/tecadeigiochi.it.