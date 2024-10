Prato, a Prismalab il convegno sulle opportunità energetiche per aziende e cittadini

Prato, 22 ottobre 2024 - Un convegno dedicato ad aziende e cittadini per spiegare nel dettaglio cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili e perché conviene aderirvi. A promuovere l'iniziativa è l'azienda toscana, con sede al Macrolotto 2 a Prato, EcoEfficiency che ha organizzato l'incontro per mercoledì 13 novembre dalle ore 18.30 a PrismaLab (in via Pistoiese a Prato). Una sede istituzionale individuata con l'obiettivo di coinvolgere amministrazioni pubbliche, aziende private e cittadini nel percorso che porterà anche la provincia pratese a scoprire le novità che stanno scaturendo dall'avvento delle Cer. L'evento nasce sulla scia dell'investimento da parte di EcoEfficiency che ha realizzato la sua prima Comunità Energetica Rinnovabile a Prato. L'area di riferimento è quella della zona industriale del Macrolotto 2, compresa fra San Giorgio a Colonica, Santa Maria a Colonica, via Aldo Moro, via del Ferro, via del Leone, via Berlinguer e porzioni di Fontanelle, Paperino e Cafaggio. Comunità Energetica a cui possono aderire sia aziende che abitazioni private.

Un lavoro che rientra in un piano complessivo di investimenti da parte dell'azienda che ha l'ambizione di creare almeno una decina di Cer fra Prato e Pistoia nei prossimi mesi, così da coprire quante più zone delle due città. “Entusiasti del progetto del Gse con garanzia di incentivi per 20 anni e con l'ambizione di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili – spiegano da EcoEfficiency - continuiamo a investire sul territorio pratese e pistoiese, cercando di contribuire alla transizione energetica del territorio, coinvolgendo privati e aziende. Stiamo quindi organizzando una serata a Prato in cui verrà spiegato nel dettaglio in cosa consiste la Comunità Energetica. Insieme ai responsabili di EcoEfficiency le aziende avranno a disposizione dei consulenti Cer per l’aspetto più tecnico e la parte finanziaria e legale del progetto”. Il convegno è gratuito ed è aperto a tutti. L'obiettivo dell'azienda è quello di poter contribuire ad un’informazione chiara e trasparente sul tema delle Cer, cercando al contempo di portare avanti il progetto sulle Comunità Energetiche sul territorio. Intanto EcoEfficiency dà qualche prima anticipazione sul tema.

Cos'è una Cer?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una rivoluzione nel modo di produrre e consumare energia. Gruppi di cittadini, imprese o enti pubblici si uniscono per produrre energia da fonti rinnovabili (come il solare) e condividerla tra loro. Questo modello decentralizzato offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore autonomia energetica, una riduzione delle bollette e un impatto ambientale minore.

Possibilità di investimento e ritorno d'immagine

Durante la serata ci sarà un momento dedicato al tema: 'Rendimento economico'. Le Cer infatti possono generare profitti grazie alla vendita dell'energia prodotta in eccesso e agli incentivi statali. Altro tema è quello dell'immagine positiva: investire in una Cer significa associare il proprio nome a un progetto innovativo e sostenibile, migliorando la propria reputazione.

Autonomia e transizione energetica

Le Cer permettono di ridurre la dipendenza dalle grandi compagnie energetiche e di avere un maggiore controllo sui propri consumi. Non solo. Concedere spazi per le Cer rappresenta un'opportunità per tutti. Possedere un tetto o un terreno può diventare un'occasione per partecipare alla produzione di energia rinnovabile. D'altronde concedendo lo spazio per l'installazione di impianti fotovoltaici, è possibile: - Generare un reddito aggiuntivo attraverso accordi di partecipazione - Contribuire alla transizione energetica partecipando attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile - Valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, aumentando il suo valore sul mercato grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico. Per informazioni o richieste di partecipazione al convegno è possibile scrivere una mail a: [email protected] oppure chiamare il 340/7436594.