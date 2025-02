Prato, a Officina Giovani il lavoro è protagonista con l’agenzia GiGroup

Prato, 5 febbraio 2025 - Non si ferma l’impegno del PGE - Informagiovani del Comune di Prato per favorire l’ incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento ai giovani del territorio. La serie di eventi dedicati all’orientamento lavorativo e alla formazione professionale, realizzati in collaborazione con le agenzie, si arricchisce di una nuova data: mercoledì 26 febbraio alle 14:30 Officina Giovani (piazza Macelli 4 – Prato) ospiterà lo staff di GiGroup per promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti e offrire orientamento a tutti i giovani interessati. I partecipanti potranno incontrare gli specialisti Risorse Umane dell'Agenzia per valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché conoscere i corsi gratuiti promossi dalla stessa Agenzia. Ci sarà anche l’opportunità di ricevere consigli su come ricercate attivamente un lavoro, di fare un’analisi delle competenze accompagnati da dei professionisti del settore Risorse Umane, e di capire meglio quali possono essere le offerte più adeguate al proprio profilo o la formazione necessaria per aver accesso a figure professionali specifiche. I giovani partecipanti potranno anche scoprire tutti gli altri servizi disponibili presso il PGE – Informagiovani del Comune di Prato e fissare un colloquio con lo staff per ricevere sostegno nella scelta del percorso di studi, supporto nella valutazione di percorsi di start up e auto-imprenditoria, orientamento su Servizio Civile, volontariato e tempo libero, informazioni su opportunità in Europa ed in altri paesi (il Comune di Prato è Punto Locale Eurodesk), oltre che – naturalmente – orientamento per la ricerca attiva di lavoro e aiuto nella redazione del proprio CV. Con l’obiettivo di predisporre un calendario di colloqui con lo staff GiGroup, gli interessati devono comunicare la propria adesione all’evento via e-mail scrivendo a [email protected] e indicando nell'oggetto: Adesione infoday. L’e-mail dovrà riportare: nome, cognome, recapito telefonico dell’interessato. In alternativa, è possibile chiamare il numero 05741836741 nei giorni di apertura dell'Informagiovani: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13. Nei giorni precedenti l'evento, lo staff del PGE contatterà i/le partecipanti per stabilire l’orario dell’appuntamento. Lo scopo della prenotazione è quello di consentire agli/alle utenti di arrivare all'orario stabilito e ricevere subito la propria consulenza sia per il lavoro che per la formazione professionale.