Prato, a La Pietà un albero di melograno in onore di Nelson Mandela

Prato, 18 luglio 2023 - In occasione del Nelson Mandela International Day, è andata in scena la piantumazione di un albero di melograno ai giardini di via Capponi, in zona La Pietà. O meglio, quello che si è tenuto oggi è stato un un atto simbolico: la piantumazione vera e propria avverrà infatti nel mese di ottobre, visto il caldo torrido di questi giorni. L'albero, tenuto a battesimo dal presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, non solo contribuirà a rendere più belli e verdi i giardini in questione, ma rappresenta anche un simbolo di abbondanza e i suoi frutti, dal colore rosso (tipico della vitalità, della passione e dell'energia) rappresentano la ricchezza, la fertilità e la prosperità.

Gli stessi obiettivi perseguiti dall'ex presidente sudafricano e Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela attraverso la sua lotta al razzismo, alla discriminazione e alla riconciliazione fra comunità divise. La Nelson Mandela Foundation ha infatti lavorato affinché venissero piantati migliaia di alberi in tutto il mondo per la ricorrenza della nascita (18 luglio 1919) e del decimo anno dalla scomparsa dell'attivista e politico anti apartheid. Il comune di Prato, in accordo con la Regione Toscana, ha così aderito all'iniziativa, celebrando i valori che anche la risoluzione del 2009 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riconosce a colui che ha dedicato la sua vita al servizio dell'umanità in nome dei diritti, della pace e della libertà.