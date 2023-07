Prato, 12 verbali per schiamazzi notturni e 60 veicoli controllati con diverse sanzioni

Prato, 4 luglio 2023 - Serata di controlli straordinari quella di venerdì scorso per il Reparto Territoriale e il Reparto Moto della Polizia Municipale. L'intervento si è reso necessario dopo i numerosi esposti arrivati dai residenti riferiti in particolare agli schiamazzi notturni causati da gruppi di giovani, in particolare a Filettole. Gli agenti giunti sul posto alle 22:30 circa hanno provveduto a identificare una ventina di giovani elevando 12 verbali di contestazione per varie infrazioni accertate oltre ad inviare a revisione straordinaria alcuni veicoli in apparenza alterati.

Nella seconda parte della serata gli uomini di Piazza Macelli hanno provveduto a istituire un posto di blocco in zona Macrolotto. Li sono stati controllati circa 60 veicoli ed effettuate numerose sanzioni per varie irregolarità accertate: tra queste spiccano una guida senza patente, una guida con documento non valido per la circolazione e conseguente sequestro di veicolo, una guida con patente ritirata. Infine un veicolo ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga, una volta raggiunto gli agenti hanno scoperto che la vettura era intestata ad un noto prestanome, il cui conducente, di nazionalità cinese e già noto per pregressi reati accertati dal personale operante, si era messo alla guida privo di patente e di assicurazione. Inoltre all'interno della vettura sono stati rinvenuti numerosi oggetti come grimaldelli e attrezzi vari utilizzabili per compiere effrazioni in abitazione.Il tutto è stato sequestrato e N.S. di anni 46, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.