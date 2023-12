Pratese nel cast di "Doc". L’emozione di Elisa Wong

C’è anche Elisa Wong nel cast della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani", fiction di successo in onda su Rai Uno, che ha come protagonista Luca Argentero e come registi Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Gli spettatori potranno vedere in tv la figlia del consigliere comunale Pd Marco Wong a partire da gennaio, quando verranno trasmesse le nuove puntate (che sono state girate dall’estate scorsa fino a novembre), con la 26enne nei panni di Lin Wang, una specializzanda del fittizio ospedale Policlinico Ambrosiano di Milano. La serie tv infatti, per chi non la conoscesse, è ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che, in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. Durante gli episodi delle prime due stagioni, sono state narrate le storie del personale sanitario che lavora nel reparto di medicina interna. E lo stesso accadrà anche in questa terza stagione, anche per il personaggio di Elisa: insomma, una bella vetrina per la ragazza, laureata nel 2020 in economia alla Luiss di Roma. Nata a Pechino e cresciuta a Roma da quando aveva 5 anni, ha studiato teatro da piccola, cominciando la propria carriera con la pubblicità, per poi approdare sul piccolo e grande schermo.

Ha debuttato nel cinema nel 2017 con il film "Una famiglia" di Sebastiano Riso e ha avuto ruoli anche in altre pellicole come "Appena un minuto" di Francesco Mandelli (2019) e "Stelle Binarie" di Gian Luca Maria Tavarelli (2023). Per quanto riguarda le serie tv, ecco le apparizioni in "Zero" (2021), "Pov i primi anni" (2021), "The net gioco di squadra" (2022), "Il clandestino" (2023) e infine in "Doc - Nelle tue mani". Ma Elisa è comparsa anche nel videoclip della canzone "Bye Bye" di Annalisa. Prima di decidere di puntare sulla carriera artistica, la giovane pratese ha fatto un periodo di tirocinio presso uno studio commercialista. Il suo sogno a livello cinematografico? Avere la possibilità di lavorare con due mostri sacri come Christopher Nolan e Paolo Sorrentino. "Non sto più nella pelle – racconta entusiasta Elisa pensando alla fiction che andrà in onda sulla Rai – , Non vedo l’ora di far conoscere il mio personaggio agli spettatori".

Francesco Bocchini