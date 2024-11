Posti di lavoro in Comune. Bando per 6 funzionari. È già corsa alle selezioni: "Il personale è risorsa"

Posti di lavoro in Comune. Si tratta di contratti per funzionari amministrativi, funzionari tecnici e per agenti e ispettori di polizia municipale. Il potenziamento della macchina comunale è stato uno dei primi obiettivi indicati dalla sindaca Ilaria Bugetti all’inizio del mandato lo scorso giugno. Obiettivo che comincia a concretizzarsi pienamente con la delibera sul Piano di fabbisogno del personale approvata ieri, dalla giunta comunale. In particolare per questo fine 2024 è prevista l’assunzione di 6 funzionari amministrativi e di altrettanti funzionari tecnici. Ci sarà spazio sia per dipendenti comunali che avranno così l’opportunità di una progressione, sia per nuove figure che verranno assunti tramite bando.

Metà di queste assunzioni infatti saranno progressioni verticali (dall’area Istruttori all’area Funzionari) per valorizzare l’esperienza e la professionalità delle risorse umane interne alla macchina comunale; per l’altra metà saranno banditi dei concorsi già da oggi.

Scadrà il 19 novembre il concorso per 8 istruttori amministrativi che al momento vede già un migliaio di iscrizioni. Per il 2025 invece saranno assunti 13 agenti e 2 ispettori di polizia municipale a cui si aggiungono 56 addetti ai servizi scolastici.

"Avere una macchina comunale agile ed efficiente significa garantire servizi rapidi e di qualità – afferma la sindaca Bugetti –. Una città di 200mila abitanti che viaggia veloce come la nostra ha bisogno di uffici adeguatamente strutturati che possano dare risposte rapide e complete. E’ importante anche valorizzare le professionalità interne. Ne abbiamo di eccellenti che meritano di avanzare nella loro carriera. Per garantire i servizi ai cittadini e per rendere realtà il programma elettorale, abbiamo bisogno di quantità, qualità e motivazione. Ecco perché sono partita dalla riorganizzazione dell’ente e dal potenziamento del personale. Rispetto ad altre grandi città siamo sguarniti. Dobbiamo fare in fretta perché arrivano da Roma notizie preoccupanti sul blocco dei turn over dei dipendenti pubblici. Al momento risulta del 75%. Un bel problema per gli enti locali che sono sempre in prima linea rispetto alle esigenze e alle difficoltà delle famiglie e delle imprese. Un problema che si aggiunge al taglio della spesa corrente che il governo ha già abbattuto sulle nostre casse. Mi appello alle forze di centrodestra, dentro e fuori al Comune, affinché si uniscano a noi nel chiedere al governo di non scaricare sugli enti locali i propri problemi di bilancio. So che il buon funzionamento della macchina comunale sta a cuore anche all’opposizione perché significa dare risposte ai cittadini. Mi aspetto quindi che la battaglia per evitare il blocco del turn over sia bipartisan, senza distinzione di colore politico".

Per avere un’idea della pianta organica nel 2013 il Comune aveva 1000 dipendenti, di cui 19 dirigenti. Oggi la pianta organica è formata da 958 dipendenti e 13 dirigenti: ma in 11 anni i residenti sono aumentati e anche la città è più complessa da gestire.

Si.Bi.