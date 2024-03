Poste, slitta la data. L’ufficio riaprirà al pubblico il 15 aprile

L’ufficio postale di Poggio a Caiano riaprirà il 15 aprile e non il 19 marzo come era stato inizialmente annunciato. Proseguono i lavori di ristrutturazione delle Poste di piazza XX Settembre nell’ambito del "progetto Polis" che mira a dotare lo sportello di nuovi servizi digitali, alcuni utilizzabili anche 24 ore. Quando riaprirà, oltre a tutti i servizi postali, in questi uffici si potranno svolgere anche altre pratiche, dai certificati anagrafici al rilascio passaporti. Resta attivo lo sportello postale mobile, sempre ubicato in piazza XX settembre: si trova nel parcheggio ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 per effettuare tutte le operazioni postali, dalla spedizione di pacchi e corrispondenza sino ai pagamenti. L’ufficio postale mobile però non è dotato dello sportello Atm per i prelievi in contante e altri pagamenti da fare in autonomia: quello più vicino dotato di Atm è a Comeana oppure c’è l’ufficio postale di Seano. Lo sportello Atm tornerà operativo a Poggio a Caiano alla riapertura delle Poste.