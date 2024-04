Poste, la riapertura slitta a maggio. Lo sportello operativo nel camper

Slitta a maggio la riapertura dell’ufficio postale di Poggio a Caiano. I lavori di ristrutturazione totale dei locali di piazza XX Settembre non sono ancora finiti e per qualche settimana gli utenti dovranno utilizzare lo sportello operativo sul camper, parcheggiato davanti alle Poste. L’azienda ha chiesto la proroga dell’utilizzo del suolo pubblico sino all’8 maggio. Pertanto, per le 24 ore giornaliere rimane il divieto di sosta con rimozione nell’area parcheggio lato Piazza XX Settembre fronte civici 22-26. L’ufficio di Poggio è stato scelto da Poste Italiane per il progetto Polis che prevede una riorganizzazione totale degli spazi per l’erogazione di nuovi servizi digitali. Il camper con la presenza di due operatori è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,05 e il sabato dalle ore 8,20 alle 12,35. L’ufficio mobile non è dotato di Atm per il prelievo. L’ufficio limitrofo più vicino dotato di Atm fruibile 24 ore al giorno è l’ufficio postale di Comeana in via Dante Alighieri oppure quello di Seano in via Baccheretana.