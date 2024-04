Positiva alla Dengue dopo il viaggio. Scatta la disinfestazione a Galciana

Una donna residente a Larciano (Pistoia) ma che lavora a Prato, tornata di recente da un viaggio all’estero, sarebbe risultata positva ai primi test per la Dengue. La conferma della diagnosi si avrà oggi, quando arriveranno i risultati dell’esame sierologico eseguito dal laboratorio analisi dell’ospedale fiorentino di Careggi. La donna al momento si trova ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e le sue condizioni sono state definite "buone". La donna lavora a Galciana e, quindi, ieri sera sono subito scattate le operazioni di disinfestazione. Le strade interessate dalle operazioni di disinfestazione sono via Della Lastruccia, 66-82 verso via Jacopo Bettazzi; via Jacopo Bettazzi, dall’incrocio con via Della Lastruccia, fino al civico 49 (farmacia Bettazzi); via Capitini lato opposto di via Della Lastruccia, 66-82 (accesso tergale); via Capitini, 44-50 e lato accesso via Bettazzi; giardini di via Bettazzi angolo via Lario; tutti i giardini che si affacciano su via Bettazzi e via Capitini intorno all’edificio di Via Bettazzi 49.

La disinfestazione, invece, non sono state necessarie nel Comune della Valdinievole dove la donna risiede.

Si tratta di una precauzione visto che la donna si è recata al lavoro in questi giorni prima di sviluppare la malattia.

La Dengue da qualche settimana è sulla bocca di tutti perché viene identificato come un possibile rischio per la salute. Nell’area dell’Asl Toscana Centro siamo già a quattro casi di importazione di Dengue dall’inizio dell’anno: considerando che, sempre secondo i dati ufficiali diffusi dall’azienda sanitaria, in tutto il 2023 i contagiati complessivi sono stati tredici ecco che si capisce quanto, per ora, la tendenza sia pressoché identica comparando i due anni anche se, comunque, in leggero aumento. E, in questa situazione di apprensione ascoltando le notizie che arrivano dal Brasile dove i casi di positività hanno raggiunto oramai quasi i tre milioni di persone, proprio i centralini dell’Asl – e nello specifico quelli dei servizi all’igiene pubblica – sono stati presi d’assalto da cittadini che vogliono saperne di più sul fenomeno Dengue.

La malattia si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare del genere Aedes. Non esiste, invece, la trasmissione diretta da persona a persona ma è possibile la trasmissione verticale in gravidanza e raramente attraverso le trasfusioni.

