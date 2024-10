Popolazione immigrata . Prato capitale

Sono 429.864 gli stranieri residenti in Toscana alla fine del 2023, il 3,5% in più rispetto ai 415.190 censiti nel 2022. È quanto emerso alla presentazione del ‘Dossier statistico immigrazionè, iniziativa di Idos, Confronti, Istituto Pio V, Chiesa Valdese, Cgil Toscana, Assindatcolf. Il saldo migratorio con l’estero è positivo di 24.979 unità. L’incidenza della popolazione straniera sui residenti è dell’11,7% (9% la media nazionale) in testa Prato (22,4%) e Firenze (13,4%). Il 46,5% è europeo (23,7% dell’Ue), meno di un terzo asiatico (30,5%), un sesto africano (16,1%). Le comunità più numerose Romania (17,6%), Cina (16,2%), Albania (13,6%), Marocco (6,7%) e Senegal (3,2%).