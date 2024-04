Ponte dopo la festa. Gli uffici comunali restano chiusi venerdì 26 aprile

Ponte alla Furba sulla strada regionale 66a Poggio a Caiano: c’è la data di istituzione del divieto di transito per i mezzi pesanti, stabilita con un’ordinanza: lunedì 29 aprile.

Si complica il quadro della viabilità nel comune mediceo con questa limitazione, necessaria per la sicurezza, che va ad aggiungersi ai lavori e ai divieti già in corso. Sempre sulla sr66 si è appena concluso il cantiere di asfaltatura, realizzata dalla Regione, da ponte all’Asse sino alla rotonda di via Matteotti. E mentre il cantiere di piazza XX Settembre, in centro, resta fermo, è in dirittura d’arrivo il ripristino del doppio senso in via Vittorio Emanuele e tornerà il doppio senso anche sul ponte al Molino (con eccezioni anche in questo caso dei veicoli superiori a 35 quintali).

Tornando alla sr66, va detto che è stata portata avanti una serie di importanti verifiche di transitabilità che hanno interessato i due ponti della Furba (al confine tra il Comune di Poggio a Caiano e il Comune di Carmignano) e il ponte al Collecchio, nel comune di Carmignano, con cui è stato possibile individuare le limitazioni da applicare.

Preso atto della relazione di verifica di transitabilità del Ponte alla Furba, stilata dai tecnici incaricati, la Provincia di Prato ha pertanto emesso un’ordinanza con la quale è stato disposto che a partire da lunedì 29 aprile sarà istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia lungo il ponte della sr66 (sulla Furba) per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, provvedendo all’apposizione della segnaletica di divieto, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, della raccolta dei rifiuti e dei mezzi dei beni essenziali fino a 26 tonnellate.

Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, sottolinea "il grande lavoro svolto dall’area tecnica dell’ente, che è riuscita ad accertare in modo puntuale le condizioni di sicurezza del ponte ed evitare conseguenze più gravi".