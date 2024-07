Ponte alla Vittoria chiuso. C’è subito chi si lamenta

Il primo giorno di lavori al Ponte alla Vittoria non ha portato grandi scossoni alla viabilità. Come era prevedibile non sono mancate soprattutto negli orari di punta, code e qualche disagio, ma considerando la chiusura totale di un punto nevralgico per la viabilità cittadina il risultato poteva essere ben peggiore. Non sono mancate le lamentele dei residenti che hanno avuto a più riprese a che fare con problemi di traffico: "Mi meraviglio che per un cantiere così importante per tutta la giornata non ci sia stato nessuno né della ditta incaricata né vigili a regolare la viabilità", dice Piero Puggelli. "A causa delle macchine parcheggiate in divieto chi proviene da viale Montegrappa è ostacolato e con la chiusura del ponte è facile immaginare i problemi che sio creano. È stato apposto solo un cartello che non dà le informazioni sufficienti, ad esempio molti potrebbero deviare in via Tiziano, ma senza adeguate indicazioni non è semplice capire".

Per gli interventi di risanamento di ponti, passerelle e viadotti finanziati dal Pnrr, il Ponte alla Vittoria sarà chiuso al transito fino ai primi di settembre. L’intervento di manutenzione straordinaria viene realizzato in questo periodo in cui la scuola è chiusa e approfittando del minor traffico di agosto. è garantito il passaggio pedonale sulla sponda destra per chi guarda il ponte e ha alle spalle piazza San Marco. Durante la chiusura il traffico diretto verso via Firenze, la Stazione Centrale o via Matteotti è deviato verso via Tiziano, via Arcivescovo Martini, Ponte XX Settembre e via Matteotti. Il Trasporto Pubblico Locale seguirà le deviazioni lungo via Martini.