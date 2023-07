Polo scolastico di San Paolo Un altro settembre senza palestra Ritardi sui materiali e costi lievitati

Un altro inizio anno senza la palestra per il polo scolastico di San Paolo. Gli studenti da settembre dovranno tornare a svolgere attività fisica in via Roma: è la comunicazione che è arrivata in questi giorni alle famiglie.

Il polo sportivo per un investimento di oltre 5 milioni di euro tra fondi ministeriali, di Comune e Provincia sarebbe dovuto essere già terminato e pronto per l’uso: la mattina a disposizione delle sei scuole di via Galcianese e il pomeriggio dalle società di pallavolo, pallacanestro, pallamano e ginnastica. Ma i tempi dei cantieri non hanno rispetto i desiderata degli amministratori tanto che la struttura non potrà essere pronta prima della prossima primavera. E c’è di più anche i costi sono lievitati e non di poco:per terminare palestre e viabilità servirà un milione di euro in più. In particolare la cabina elettrica del palazzetto è risultata molto più costosa del previsto. La buona notizia è che la copertura finanziaria è stata comunque trovata.

Per una questione di organizzazione quasi certamente le scuole di via Galcianese concluderanno l’anno scolastico nella palestra di via Roma mentre le società sportive potranno iniziare dalla primavera 2025 ad usufruire dei nuovi spazi.

"La palestra necessita di rifiniture alla cabina elettrica, che devono essere completati e collaudati obbligatoriamente entro la fine dell’anno", spiega il vicesindaco Simone Faggi. "Mancano poi le opere che riguardano la sistemazione della viabilità esterna e di accesso per i mezzi di soccorso per la quali occorrerà un milione di euro. La cifra è già a disposizione e verrà ripartita tra Provincia e Comune". Il Comune destinerà 500mila euro nella variazione di bilancio di luglio. A seguire ci saranno la gara e l’avvio del cantiere che l’amministrazione conta di chiudere entro la primavera.

Si.Bi.