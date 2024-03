Polo Pier Cironi, l’allarme dell’Aci: "Bisogna ripensare la viabilità"

Un nuovo polo scolastico da 16 milioni di euro, con tre plessi moderni ad ospitare primaria, secondaria e una palestra regolamentare per le partite della pallavolo. Un polo destinato ad ampliare l’offerta formativa e di servizi in viale della Repubblica, che il territorio attendeva da decenni. Un progetto che però ha lasciato delle perplessità nell’Automobile Club di Prato. Non per il restyling dell’area quantomai opportuno, quanto perché non accompagnato da un progetto di rivisitazione e potenziamento della viabilità di viale della Repubblica, uno dei nodi del traffico cittadino su cui Aci sta portando avanti da tempo una battaglia. "Accogliamo con favore la posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo polo Pier Cironi – dice il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -. Un’opera attesa da cinquant’anni dal territorio e su cui viene effettuato un importante investimento da 16 milioni di euro, anche grazie a fondi Pnrr. Spiace però constatare che si continui a potenziare l’offerta scolastica e la dotazione di servizi in viale della Repubblica senza mai pensare a come migliorarne la viabilità". Secondo l’Automobile Club Prato col nuovo polo scolastico aumenteranno le frequentazioni in viale della Repubblica, ci saranno nuove società interessate a disputare gare e allenamenti nella nuova palestra e di conseguenza aumenterà il traffico lungo tutto l’asse viario. Mentre la strada resterà la solita di sempre, già oggi caratterizzata da file e rallentamenti.

"La costruzione di un nuovo polo tecnologico, innovativo e al passo coi tempi è un’ottima notizia per la città e per le famiglie pratesi - aggiunge Mazzoni -. Non capisco però perché agli investimenti nei servizi al territorio non faccia mai seguito il potenziamento infrastrutturale del sistema viario. Più servizi e più studenti in viale della Repubblica significano più automobili in transito, più persone in cerca di parcheggio e un evidente peggioramento del traffico". Nel proprio intervento Aci Prato chiede quindi al Comune di prendere provvedimenti per evitare che la situazione del traffico in zona diventi ancora più pesante. "Le soluzioni per intervenire sono numerose, come Aci Prato ne abbiamo suggerite tante in questi anni – conclude -. Abbiamo presentato uno specifico dossier al Comune. E anche ora in campagna elettorale stiamo ascoltando la politica e proponendo i nostri suggerimenti su viabilità e infrastrutture. Sarebbe il caso che adesso vengano prese in considerazione. In fondo ci sono due anni prima della conclusione dell’intervento al polo scolastico e quindi c’è tutto il tempo per riorganizzare di pari passo la viabilità di viale della Repubblica".