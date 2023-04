Polizia municipale sotto organico Arrivano due nuove assunzioni

Assunzioni in Comune ma soprattutto più sicurezza. Dopo mesi a tirare la cinghia degli orari con straordinari e doppi turni finalmente una buona notizia per la Polizia municipale di Montemurlo che potrà contare su due nuovi agenti. Dopo un primo screening delle domande arrivate all’amministrazione la commissione esaminatrice composta dalla comandante Enrica Cappelli insieme ad alcuni funzionari del comune e con l’ispettore Stefano Melani procederà ai colloqui che precederanno le due assunzioni.

Due nuovi agenti che andranno a rimpolpare gli organici del comando di via Toscanini arrivato ai minimi termini: appena 12 gli agenti in servizio a causa di pensionamenti e mobilità su un organico previsto di 17. Un aiuto necessario per portare avanti i progetti messi in campo dalla municipale che anche per tutto il 2023 replicherà ’scuole sicure’, i pattugliamenti a piedi e i controlli in borghese. Servizi sul territorio che hanno necessità di forze nuove. Tra le novità di questi primi mesi del 2023 c’è infatti l’introduzione di due body cam, in in dotazione agli agenti in servizio sul territorio. Si tratta di telecamere, indossabili su divise o caschi, che potranno essere attivate in presenza di concrete situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico, di reati o minacce. Le strumentazioni serviranno per migliorare le condizioni di sicurezza in cui si trovano a intervenire gli operatori della polizia municipale, garantendo comunque la tutela della privacy dei cittadini e rendendo più efficiente la capacità di documentare le attività e la raccolta degli elementi di prova. ’Scuole sicure’ invece è l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici che prevede controlli antidroga.

"Anche nel 2023 continueremo a lavorare per garantire la sicurezza dei nostri cittadini – interviene l’assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi – Implementeremo la videosorveglianza e i controlli finalizzati al contrasto della cessione di stupefacenti per tutelare i nostri giovani e a questo proposito nei prossimi mesi fare controlli nei pressi delle scuole con l’ausilio di unità cinofile" Tra le altre novità in arrivo c’è l’ampliamento del progetto Equità, che vede impegnata la polizia municipale, Sori e Alia, che a breve potrebbe vedere l’entrata degli ispettori della Asl. Dunque, non più solo recupero delle tasse mai pagate ma anche controlli in azienda finalizzati alla verifica degli ambienti e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Silvia Bini