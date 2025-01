Polizia municipale . Festa di S. Sebastiano

Come da tradizione, l’oratorio di San Sebastiano in piazza San Domenico ha ospitato ieri mattina, 20 gennaio, la celebrazione della messa in onore del patrono del corpo della Polizia municipale di Prato, vissuto nel 300 d.C., comandante dei pretoriani che pagò col martirio la propria fede cristiana.

Erano presenti alla cerimonia la sindaca Ilaria Bugetti, il vicesindaco Simone Faggi, il comandante della Polizia Municipale Marco Maccioni, il gonfalone del Comune di Prato. La messa è stata celebrata da don Luca Rosati e ha visto la presenza del prefetto Michela La Iacona, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’associazione degli agenti della Municipale in congedo.

Al termine della messa, la Compagnia libera di San Sebastiano ha distribuito i panini benedetti

a tutti i presenti.