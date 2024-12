Polizia di prossimità a Poggio a Caiano: il piano del nuovo comandante Ilaria Di Teodoro

Realizzare il progetto della polizia di prossimità ovvero essere più vicini ogni giorno ai cittadini. E’ l’obiettivo del nuovo comandante della polizia municipale di Poggio a Caiano Ilaria Di Teodoro. Fondamentale, però, sarà arrivare ad un incremento dell’organico, oggi composto da 6 agenti, compreso il comandante, per un comune che conta circa 10.000 residenti ma posizionato sulla direttrice della via Statale e ogni giorno attraversato da un notevole traffico di pendolari diretti a Pistoia, a Prato o a Firenze. Ilaria Di Teodoro è nata nel 1970, originaria di Scandicci, si è laureata in economia e commercio all’università di Firenze e dopo alcuni anni di esperienza in una azienda, fece il concorso al Comune di Firenze: era il 2001 e fu assunta a marzo 2002. Ha svolto quasi tutto il servizio nel Quartiere 4 dell’Isolotto e poi utilizzando la mobilità fra enti, nel 2011 è arrivata a Poggio a Caiano. Nei mesi scorsi ha partecipato al bando per sostituire il comandante Matteo Maria Berti che a sua volta si è insediato al comando di Rignano sull’Arno.

"Il mio lavoro – spiega Ilaria Di Teodoro – è in continuità con quello dell’ex comandante Berti. Ho avuto l’opportunità nella mia carriera di lavorare con tre comandanti e da loro ho attinto tanta esperienza. La nuova sede è certamente importante perché abbiamo spazi adeguati, siamo in centro e riceviamo senza appuntamento. La nostra presenza sul territorio è altrettanto significativa per il contatto con i cittadini, per poter effettuare tutti i controlli di nostra competenza. Da 3 anni collaboriamo con Alia per contrastare l’abbandono dei rifiuti, così come operiamo nei controlli interforze. Riguardo la sicurezza abbiamo 45 punti della città controllati da telecamere e l’accordo stipulato prevede la possibilità per le forze dell’ordine di consultare direttamente i filmati in base alle necessità". Il sistema di videosorveglianza e l’utilizzo del targa system permette alla polizia municipale di ottimizzare il lavoro in particolare per quanto riguarda i veicoli in circolazione con assicurazione e revisione mancanti o scadute. Ilaria Di Teodoro vorrebbe riprendere anche gli incontri di educazione stradale nelle scuole poiché gli studenti si sono dimostrati sempre interessati e il convegno annuale sulla sicurezza stradale, promosso in collaborazione con la provincia e il Comune di Prato, saltato quest’anno proprio perché era ancora vacante il posto di comandante. Non mancherà neppure l’attenzione ai cani, sia quelli vaganti che i casi di maltrattamento: il Comune non ha una convenzione specifica con le associazioni ma collabora attivamente con Enpa, Guardie Zoofile e Sos Animali.

M. Serena Quercioli