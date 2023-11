Polizia Controlli al Serraglio Scattano due arresti

Continuano i controlli alla stazione del Serraglio. Controlli che l’altro giorno, in due distinte circostanze, hanno portato all’arresto di due persone colpite da ordine di carcerazione. In particolare una volante, mentre perlustrava

la zona della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, in piazza dell’Università ha controllato un giovane ritenuto sospetto che, identificato per un 27enne di nazionalità centro africana, risultava gravato da un ordine di carcerazione. Il giovane è stato poi accompagnato in carcere. Un’altra volante, sempre impegnata nel controllo del territorio in centro, ancora in piazza dell’Università, ha identificato un marocchino di 39 anni che era ricercato. L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso e quindi denunciato. Anche lui è poi finito alla Dogaia.