Polisportiva Carraia in anticipo: sfida decisiva contro Eureka per la vetta

Anche stavolta la Polisportiva Carraia giocherà in anticipo rispetto al Tobbiana ed avrà quindi la possibilità di mettere pressione alla prima della classe. Ma si preannunciano in entrambi i casi scontri impegnativi, per un confronto a distanza che promette di proseguire.

Tutto pronto per la decima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via nel pomeriggio odierno. E l’attenzione, alle 14:30, andrà al match dell’Achilli: il Carraia primo della classe a 21 punti (in condominio con il Tobbiana di Fantoni) farà visita ad un’Eureka in ottima forma, che occupa la terza piazza (insieme a Las Vegas e Bacchereto) e vuole avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria e che sarà per questo ancor più motivato a dare il 110%.

Alla stessa ora, occhio ai vaianesi de Las Vegas: gli uomini di Shehaj tenteranno di violare il Cironi e battere il Prato Sport. Anche perché, in caso contrario, i "cugini" della CDP Vaianese potrebbero mettere la freccia: questi ultimi affronteranno La Briglia fanalino di coda in un derby che si annuncia "sentito", in quando la CDP è "nata" la scorsa estate proprio da una costola de La Briglia Vaiano (sulla scia della "vecchia" CDP Vaiano).

Sempre alle 14:30 si terranno anche Carmignano – Paperino San Giorgio e Colonnata – Atletico Esperia. Oggi sarà peraltro impegnato anche il Prato Nord U21, l’unica formazione di Prato inserita nel girone di Pistoia: i giovani di Rauseo si misureranno nel dettaglio con gli aglianesi del San Piero.

Ed eccoci alle due gare di domani, iniziando da quello che è indubbiamente il "match di cartello" delle 14:30: all’Aiazzi, il Tobbiana mira a mantenere l’imbattibilità sfruttando al massimo il fattore-campo. La banda Fantoni giocherà però conoscendo il risultato del Carraia e dovrà vedersela con un Bacchereto che sta confermandosi come una delle formazioni più solide del torneo.

Alle 15 ecco invece BGV Soccer – San Lorenzo Campi Giovani, mentre chiude lunedì Firenze Nord-La Libertà Viaccia.