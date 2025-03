Polenta, il giorno della rievocazione. Attenzione al traffico sulla "325"

E’ il giorno della festa di Vernio, la 447° edizione della Festa della Polenta. Il programma della festa è quello della tradizione: Alle 9.30 la partenza del corteggio storico che si snoda verso San Quirico di Vernio dalle zone differenziate (Via Camaldoli e località Le Piana). Sfileranno autorità, ospiti e i gruppi storici con i meravigliosi costumi che li caratterizzano: Gruppo Storico Conti Bardi, Società della Miseria, Calcio Storico Fiorentino, Rione Ferraia Pescia, Gruppo Valletti Comune di Prato, Gruppo Storico Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, Gruppo Musici Giostra del saracino di Arezzo, Sbandieratori, Musici “Città di Pisa”.

È importante ricordare a chi volesse raggiungere Vernio per partecipare alla festa che il flusso del traffico sarà molto rallentato sulla SR 325 dalla località Le Piana fino all’intersezione con via della Posta Vecchia al momento della partenza del Corteggio, per permettere la sfilata. Quindi in auto è preferibile arrivare prima delle 9.30 oppure attendere l’arrivo dei figuranti in piazza del Comune.

Alle 12, proprio in piazza del Comune, è prevista la lettura della “storica pergamena” e il saluto della sindaca Maria Lucarini e del presidente della Società della Miseria Piero Sarti alla cittadinanza, autorità e ospiti. Alle 12.30 via alla distribuzione di polenta dolce, aringhe e baccalà secondo la tradizione. Per tutta la giornata saranno presenti stand gastronomici e tipici con preparazioni a base di farina di castagne. Maestro di cerimonia sarà anche quest’anno Federico Guerri.

Nel pomeriggio le visite guidate al Casone dei Bardi a cura dell’Accademia Bardi sono programmate alle 15.30 e alle 16.30 (ritrovo davanti al Casone). E sempre nel pomeriggio lo spettacolo “Il carro dei Becchi” della Compagnia Catalyst. Chiude il concerto della filarmonica Giuseppe Verdi di Luicciana.