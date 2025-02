Polemica sul tavolo del distretto: "Zingaretti fa solo passerella. Fratelli d’Italia punta ai risultati"

Mentre a Prato "vanno in scena le passerelle politiche", a Bruxelles si cercano "risultati concreti per il distretto". E’ questo il messaggio che il giorno dopo la visita in città dell’eurodeputato Nicola Zingaretti arriva da Fratelli d’Italia. Destinazione palazzo comunale.

"Qualcuno spieghi al sindaco Bugetti che la crisi del distretto tessile pratese è una questione seria, che richiede risposte concrete e interventi mirati. La situazione è più grave del previsto e qualcuno deve spiegare che sul futuro di centinaia di aziende e di migliaia di famiglie è vergognoso organizzare inutili passerelle elettorali. Dire che ‘abbiamo bisogno di un Sistema Paese che valorizzi Prato a Bruxelles’, organizzare ‘gite a Bruxelles’ senza incontrare i parlamentari che poi votano i regolamenti e le direttive è un’attività vuota, inutile" sottolinea l’eurodeputato FdI Francesco Torselli. E rivolgendosi sempre alla sindaca Bugetti: "Lei viene a Bruxelles e incontra Nardella - che in Europa si occupa di agricoltura - e non chi, come il sottoscritto si occupa di industria e commercio internazionale, solo perché Nardella è del Pd e io no. Così non fa il bene di Prato, ma pensa di fare il bene del Pd... Lei invita a Prato Zingaretti, perché è del Pd, e non gli altri 25 deputati che siedono in Commissione Industria e che andranno a votare i provvedimenti che servono al distretto pratese...".

E Torselli dà "una bella notizia alla sindaca": mentre "lei organizzava le gite del Pd, il dialogo con le istituzioni europee è già stato avviato e la proposta di un confronto diretto a Bruxelles è stata formalizzata. Se davvero le interessa il futuro delle imprese pratesi, prenda un aereo, venga a Bruxelles, ma anziché organizzare una riunione di partito, si sieda ad un tavolo con tutti i parlamentari europei, i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori e i rappresentanti della Commissione per lavorare sui dossier aperti, invece di inscenare un teatrino con i suoi compagni di partito". Sul tema interviene anche il deputato pratese di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta: "Il Pd non ha mai voluto, e non vuole, che si costituisca il distretto pratese e il perché ne è ulteriore evidenza tangibile la riunione del Pd di ieri con le associazioni di categoria, definita dal sindaco Bugetti ‘tavolo di distretto’. Ennesimo esempio di un’intestazione impropria di alcune battaglie e di quanto questa sinistra sia lontanissima dalle reali esigenze di Prato".