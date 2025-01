Poggio, posto in municipio per laureati

Un posto di lavoro in Comune per laureati in ingegneria, architettura, scienze geologiche, scienze della pianificazione territoriale e corsi di laurea che riguardano queste materie.

A Poggio a Caiano è aperta la selezione per un posto a tempo determinato e pieno, ad elevata qualificazione. Requisito essenziale è il possesso della laurea in uno dei settori che spaziano dall’ingegneria all’architettura passando per la pianificazione urbanistica. Tutti i titoli ammessi sono indicati sul bando. Il candidato poi deve essere abilitato all’esercizio della professione (ingegnere/architetto/equivalente). Terzo requisito l’esperienza professionale: saranno valutate le esperienze possedute attinenti al ruolo da ricoprire e terrà conto dei ruoli avuti in organismi ed enti pubblici.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata, esclusivamente, tramite il portale del lavoro pubblico InPA, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/ compilando gli appositi moduli.

Una apposita commissione, formata da almeno tre componenti, esaminerà le domande pervenute. La data del colloquio orale con la commissione è fissata per il 17 febbraio alle 10. Il colloquio motivazionale con il sindaco si terrà il 20 febbraio.

L’incarico sarà affidato con Decreto del sindaco, sulla base di scelta autonoma e discrezionale, valutando il curriculum, le attitudini professionali dei candidati e gli esiti del colloquio motivazionale conclusivo.

Il bando completo è su www.comune.poggio-a-caiano.po.it.

L’incarico avrà la durata fino alla scadenza del mandato del sindaco.