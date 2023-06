Poche alternative Pietramarina chiusa Pronto per la stagione l’impianto di Vernio

Quest’anno l’estate in acqua è decisamente più "magra" anche in provincia. A Carmignano infatti è chiusa la piscina di Pietramarina che era un punto di riferimento al Pinone per la fuga dal caldo. Le piscine degli agriturismi e hotel, salvo qualche eccezione, sono riservate agli ospiti delle strutture. Divertimento in acqua solo per i bambini dei centri estivi invece alla piscina comunale di Comeana, aperta tutto il mese di luglio. Per gli adulti, invece, c’è la possibilità di effettuare, sempre a luglio, lezioni di fitness lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13,40 alle 14,20. Non verranno fatti abbonamenti ma solo ingressi singoli al prezzo di 7,50 euro a lezione. Il corso partirà con un minimo di 4 partecipanti. I bambini da 4 anni in poi possono partecipare ai centri estivi dalle 8 alle 16 per mezza giornata o giornata intera, con nuoto, pallanuoto, sincronizzato, attività motoria all’aperto nel campo recintato adiacente. La quota settimanale va da 70 euro (mezza giornata) a 100 euro (giornaliero), sconti per il secondo iscritto (60 e 90 euro) e il mensile costa da 250 euro (mezza giornata) a 350 (giornaliero). Per informazioni: 055.8710023 oppure [email protected]

La piscina comunale di Vernio rappresenta una valida alternativa per chi cerca refrigerio dall’afa: la volontà dell’amministrazione è di riaprire a breve, l’ipotesi (non confermata) è di tornare ad accogliere il pubblico già dal prossimo fine settimana dopo l’affidamento della gestione ad una nuova società, la stessa che ha gli impianti di Calenzano. Sono previste sorprese dal punto di vista dell’accoglienza e una nuovo programma di intrattenimento. Il cartellone delle attività sarà reso noto nei prossimi giorni.

A Montemurlo invece non c’è una piscina comunale, gli unici impianti sono privati: I Vivai e villa Scarfantoni accolgono visitatori esterni in base alle disponibilità e in relazione agli ospiti dell’hotel. Si tratta comunque di strutture private e quindi con prezzi più alti rispetto agli impianti pubblici.

L’unica possibilità per i bambini e i ragazzi che vogliono fare attività in acqua è iscriversi ai corsi di nuoto intensivi estivi per il mese di luglio. Ci sono ancora posti liberi. I corsi, promossi con il Cgfs Prato, sono rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni e si svolgeranno dal 3 al 28 luglio nell’orario 11.20-12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. Vista la momentanea chiusura della piscina di San Paolo, è previsto lo spostamento dei corsi nella piscina "Colzi Martini" di via Roma.

re.po.