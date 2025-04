Playoff Serie C basket: Dragons Prato e Union Basket Sim Tel in campo per gara-1

Via ai playoff del campionato di serie C di basket. Oggi vanno in scena gara-1 dei quarti con tutt’e due le pratesi in campo: i Dragons ricevono alle Toscanini il Pino Firenze, l’Union Basket Sim Tel va a far visita all’Agliana (palestra Capitini). In entrambi i casi, palla al centro alle ore 18. Si gioca al meglio delle tre partite. Due di queste i Dragons le potranno giocare in casa, visto il secondo posto conquistato al termine della regular season. In stagione con Pino Firenze già disputate tre gare: due le vittorie pratesi (75-72 in finale di coppa Toscana a Firenze e 69-65 in campionato), una quella fiorentina (73-68 a Coverciano ad inizio stagione). "La stagione regolare è terminata con un risultato ottimo per noi – commenta alla vigilia il presidente dei Dragons Fabio Amerighi -. Abbiamo allestito un gruppo che si è mostrato preparato per stare ai vertici e ora siamo impazienti di vedere se nei playoff daremo seguito a ciò che di buono è stato seminato ad oggi. Certo, troviamo Pino che è una squadra che gioca bene a basket con ragazzi giovani, pertanto dovremo essere attenti ai ritmi veloci e alti che potrebbero portare grandi vantaggi a loro". "Pino la conosciamo bene visti i tanti precedenti, come loro conoscono bene noi – spiega il team manager Luca Parretti -. Tutte e tre le partite disputate in questa stagione sono risultate equilibrate, decise sempre alla fine e con scarti minimi. Voglio essere ottimista: 51% noi e 49% loro il pronostico, ma sarà una serie difficile, importante è iniziare bene in casa". Due match esterni nella serie del primo turno, a cominciare da quello odierno, invece per l’Union Basket, che se la dovrà vedere con Agliana: "La mia squadra ha fatto un percorso eccezionale – afferma coach Tommaso Paoletti – dando oltretutto a tanti giovani la possibilità di confrontarsi in un campionato di livello altissimo come la serie C di quest’anno. Chiamo pertanto a raccolta tutti i nostri tesserati, perché anche ogni persona sugli spalti sarà determinante in questi playoff in cui vogliamo ben figurare".

Massimiliano Martini