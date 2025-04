Playoff Basket Serie C: Dragons Prato e Union Basket Prato pronte alla sfida

Ancora qualche giorno di attesa e domenica prenderanno il via i playoff del campionato di basket di serie C, ai quali si sono qualificate entrambe le squadre pratesi al via: i Dragons riceveranno la visita del Pino Firenze, l’Union Basket saranno di scena ad Agliana. Sarà gara-1 dei quarti, turno che si giocherà al meglio delle tre partite.

L’Union Basket Prato è una delle sorprese maggiori di questa stagione e ad ammetterlo è lo stesso coach Tommaso Paoletti: "Sorprendente è l’aggettivo che userei per descrivere la stagione – spiega il tecnico – perché in tanti addetti ai lavori, ma anche tanti nostri giocatori non ci inserivano tra le squadre che avrebbero lottato per la griglia playoff e invece fin dalla prima giornata siamo stati nelle prime otto della classifica e con grande continuità di risultati abbiamo dimostrato di essere una costante per tutto il campionato. Probabilmente solo io ed il mio staff, composto da Leonardo Fabbri e Gianguido Belardinelli, abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di questa squadra, ma il risultato fatto è frutto di lavoro e programmazione".

Ora però ci sono i playoff e, come si suol dire, l’appetito vien mangiando. "Siamo veramente contenti del percorso fatto e del quinto posto raggiunto al termine della regular season – continua coach Paoletti – ma di sicuro non appagati. Nei playoff contiamo di fare bene e di dare un seguito alla continuità di risultati che si è vista durante tutto l’anno, basti pensare che non abbiamo mai perso più di due partite consecutive; la stessa regolarità che ci ha visto vincere 7 delle 13 partite giocate alle Toscanini e un grande cammino fuori casa di 8 vittorie e solo 5 sconfitte".

Massimiliano Martini