Pizzicotto sul fondoschiena: condannato

Le ha tirato un pizzicotto sul sedere dopo averla urtata con la bicicletta, poi le ha detto che avrebbe voluta vederla nuda. la scena fu notata da una donna affacciata a una finestra in viale Vittorio Veneto che chiamò subito i carabinieri. Un episodio spiacevole avvenuto nel marzo di un anno fa in viale Vittorio Veneto. A farne le spese fu una ragazza di 17 anni che, in seguito all’arrivo dei carabinieri, sporse denuncia contro l’uomo, un nigeriano di 50 anni. L’imputato è stato condannato l’altro giorno a un anno e quattro mesi in rito abbreviato per violenza sessuale dopo che il giudice ha riconosciuto la lieve tenuità del fatto. E’ stata inoltre disposta una provvisionale di mille euro a favore della parte offesa, la giovane vittima delle molestie.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo aveva urtato la ragazza con la bicicletta in viale Vittorio Veneto. Le aveva poi dato un pizzicotto sul sedere facendole alcuni apprezzamenti e dicendole che "avrebbe voluto vederla nuda". La ragazzina rimase intimidita. La scena fu notata da una donna affacciata alla finestra che chiamò subito i carabinieri. I militari raccolsero la testimonianza della giovane vittima che fornì anche una descrizione del nigeriano. L’uomo venne rintracciato poco dopo in centro, in via Ricasoli. Grazie al riconoscimento da parte della vittima, l’uomo venne indagato per violenza sessuale. L’altro giorno è arrivata la condanna.