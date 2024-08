"Più servizi digitali per tutti con il Pnrr"

Crescono i servizi digitali a Carmignano. Sono ben otto, di cui cinque già operativi e finanziati, i progetti del Comune per la transizione digitale su fondi Pnrr: PagoPa, AppIO, identità digitale, nuovo sito web, migrazione al cloud, per stare soltanto ai cinque già liquidati o in via di liquidazione.

"Non si tratta – spiega Dario Di Giacomo assessore al Comune digitale – di una generica necessità di aggiornare procedure e uffici. Con questi progetti assicuriamo migliore e maggiore funzionalità amministrativa e servizi più efficienti".

Il Comune, con un investimento di 13.000 euro, ha aggiunto sul proprio portale altri 15 servizi PagoPa, nuovi servizi sono stati aggiunti anche su IO, l’app dei servizi pubblici Con quasi 11 mila euro di fondi Pnrr della missione 1, servizi e cittadinanza digitale, Carmignano sta caricando (il progetto è in fase di realizzazione) altri 32 servizi su IO. L’amministrazione ha anche sfruttato il bando Pnrr per 14.000 euro per adottare l’identità digitale e consentire di potersi autenticare ai servizi comunali con Spid o Cie. In termini di nuove applicazioni, per oltre 108.000 euro ancora di fondi Pnrr, il Comune ha aderito al bando per la migrazione al cloud degli applicativi e dati. E aderendo alla missione 1, servizi e cittadinanza digitale del Pnrr, con un investimento approvato di oltre 155.000 euro, l’amministrazione comunale di Carmignano ha realizzato il nuovo sito in linea con gli standard nazionali e coi criteri di utilizzo delle funzioni interattive.

Il Comune inoltre ha avanzato la candidatura per altri tre bandi Pnrr per la computerizzazione dei propri servizi.