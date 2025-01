Più giovani e nati qui: ecco i nuovi pratesi

Anche gli ultimi dati dell’anagrafe confermano quello che è chiaro da tempo: l’età media dei residenti stranieri e dei cinesi in particolare è molto più bassa di quella degli italiani. Fra i residenti stranieri oltre il 20% ha meno di 18 anni: uno su cinque. Nella popolazione complessiva (quindi italiani e immigrati insieme) la quota scende al 15%. Situazione ribaltata per gli over 70: sono solo il 4,4% degli stranieri e il 22,6% degli abitanti totali. Per i cinesi dati ancora più significativi: il 22% ha meno di 18 anni e solo il 2,5% più di 65. Fra gli italiani i minorenni sono invece solo il 13,5% dei residenti, gli over 65 ben il 28,7%. E’ di nazionalità italiana oltre il 95% del complesso degli over 65.

Infine, tra gli stranieri minorenni quasi il 73% è nato a Prato, quasi tre su quattro, e il 15.7% in altri luoghi d’Italia, mentre solo l’11.5% è nato all’estero. Proporzioni ribaltate tra gli adulti: solo il 4.6% è nato a Prato, il 2,4% in Italia e il 93% all’estero.