Più analisi sul territorio L’Asl compra 11.900 esami per ridurre le liste d’attesa

L’Asl Toscana Centro corre ai ripari per rispondere al fabbisogno di prelievi ed esami, riducendo anche i tempi delle liste d’attesa per i cittadini. E intende farlo ampliando il numero delle prestazioni già in convenzione con alcune realtà territoriali accreditate, indicendo una manifestazione di interesse.

Così fino alla fine dell’anno in corso, l’azienda sanitaria Toscana centro è pronta ad acquistare circa 9.400 prestazioni di prelievo venoso (esami del sangue) e circa 2.500 prestazioni di consegna di materiale biologico per quattro zone della zona distretto di Prato (nord, sud, est e ovest). In totale, quindi, servono 11.900 prestazioni perché le liste d’attesa possano ulteriormente essere alleggerite, andando incontro alle esigenze degli utenti. Si tratta di un pacchetto di ulteriori prestazioni in aggiunta a quelle già in convenzione. Il tetto finanziario massimo stanziato per questa operazione è di 50mila euro, pari a 12.500 euro per ciascun ambito territoriale e struttura che deciderà di aderire alla manifestazione di interesse.

Come nella precedente convenzione, anche in questo caso la processazione dei prelievi ematici e dei campioni biologici sarà a cura del laboratorio analisi della stessa Asl.

Come saranno remunerate le prestazioni? Il costo di ciascuno prelievo venoso ha un costo di 5 euro, mentre la consegna del solo campione biologico è pari a un euro e mezzo. Le prestazioni remunerate saranno soltanto quelle prenotate sul sistema Zerocode (sono accettate al massimo il 20% ad accesso diretto). Infatti, tra le caratteristiche richieste alle strutture accreditate c’è anche quella di garantire di effettuare prelievi con accesso a prenotazione tramite il sistema online Zerocode per almeno l’80%.

Ricordiamo che il servizio Zerocode consente di scegliere luogo, giorno ed ora dell’appuntamento ed accedere così direttamente e senza attesa al punto prelievi prescelto. Per prenotare occorre inserire il proprio codice fiscale, il numero della ricetta elettronica ed il proprio numero di cellulare.

sa.be.