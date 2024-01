Pitti Filati, la fiera della rinascita. Il tessile riparte dopo l’alluvione

Conto alla rovescia per Pitti Immagine Filati, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, che torna alla Fortezza da Basso dal 24 al 26 gennaio. L’edizione numero 94 è dedicata alle collezioni primavera-estate 2025: in mostra ci saranno 110 marchi con 71 espositori all’interno dell’area Filati, di cui 8 provenienti dall’estero (Giappone, UK, Turchia, Cina), 23 espositori all’interno dell’area CustomEasy e 16 all’interno dell’area KnitClub.

Firenze per tre giorni diventa la capitale del filato per maglieria grazie alla presenza delle più importanti filature italiane e internazionali: tra le 101 aziende presenti una buona fetta è rappresentata dalle imprese del distretto tessile pratese, che stavolta partecipa con 28 filature e 7 attività per lo più ditte di settori connessi al mondo dei filati (dalla logistica alla meccanica).

Un appuntamento speciale questa 94esima edizione, soprattutto perché è la prima importante data fieristica dopo l’alluvione del 2 novembre scorso, che ha colpito pesantemente molte aziende del distretto pratese. Aziende che hanno voluto partecipare in numero consistente, nonostante che la stagione primavera-estate sia meno congeniale alla maggior parte delle imprese pratesi. Così non hanno voluto saltare l’appuntamento aziende come il Lanificio dell’Olivo, Pecci, Filati Naturali, Linsieme filati, per citarne alcune, che hanno dovuto lottare con il fango e l’acqua. La kermesse fiorentina è un segnale di ripartenza a tutti gli effetti.

"Quello che di negativo è accaduto fino a ora ha segnato le nostre aziende, ma non le ha certo piegate – commenta Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord –. Saluto con grande soddisfazione e ammirazione la presenza di alcune aziende che hanno subito, in misura in alcuni casi rovinosa, i danni dell’alluvione".

Una vetrina prestigiosa come quella di Pitti Filati assume una rilevanza particolare "in un quadro economico all’insegna della massima incertezza, come dimostra la situazione nel Mar Rosso. Un altro tassello in un contesto in cui sta cambiando tutto, dai flussi commerciali alle dinamiche dei prezzi, alle aspettative dei mercati". Il distretto arriva in fiera con produzione ed export in frenata, come emerge dai dati del Centro studi di Ctn: a gennaio-settembre 2023 la produzione si è ridotta rispetto al 2022 del -10,3%, nello stesso periodo l’export dei filati ha realizzato in valori -14,5% sul corrispondente periodo del 2022 (manca ancora il quarto trimestre). Le filature pratesi stanno coltivando un progetto ambizioso: tra gli obiettivi del gruppo produttori di filati di Ctn c’è "lo sviluppo di un progetto finalizzato alla più ampia diffusione della certificazione autonoma Grs (Global Recycle Standard),che è alla base della tracciabilità, tra le imprese terziste della catena locale di fornitura".

Firenze sempre più tassello fondamentale nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana, come mostra il sostegno ai saloni di Pitti Immagine da parte del Ministero degli Affari Esteri e di Ice. "Grazie a questa collaborazione – dice Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine – possiamo investire preziose risorse nell’invito a compratori dai mercati emergenti, sia potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali".

Sara Bessi