Pitigliani, premio per l’assistenza

La presidente Giovannella Pitigliani e il vicepresidente Stefano Pitigliani della Fondazione intitolata a Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori hanno ricevuto il Premio Eubiosìa dalla presidente di Fondazione Ant, Raffaella Pannuti. Un premio per per l’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica. Il Premio Eubiosìa è un riconoscimento simbolico destinato ogni anno ai grandi sostenitori di Ant, come momento di incontro e confronto sul tema della responsabilità sociale d’impresa. Fondazione Sandro Pitigliani ha ottenuto il riconoscimento per il suo impegno concreto nella lotta contro i tumori e a sostegno delle attività svolte da Ant. E’ il risultato di una sinergia tra le due fondazioni con al centro l’impegno per la salute e il benessere delle persone. Il premio attesta la professionalità delle realtà del non-profit per i bisogni della comunità . La Fondazione Pitigliani per le festività natalizie propone i panettoni creati dalla maestria di Paolo e Andrea Sacchetti. Il ricavato andrà a sostenere una nuova raccolta fondi per dotare i pazienti oncologici dell’Ospedale di Prato di visori di realtà virtuale di ultima generazione. Un’immersione tridimensionale e multisensoriale in ambientazioni rilassanti come prati fioriti e ruscelli d’acqua. Importanti studi scientifici hanno dimostrato una significativa riduzione di ansia, dolore, stanchezza nei pazienti. Le donazioni sono aperte su: https://eventi.fondazionesandropitigliani.it.