Piscina, via ai lavori alla copertura

I lavori che porteranno al montaggio della copertura pressostatica sono partiti. E la prossima settimana, quando si concluderanno, potrà partire il cantiere da circa 25mila euro che renderà la piscina di via Roma indisponibile sino a fine anno: un intervento che mira a rinnovare tanto il piano-vasca quanto la vasca stessa, rispettando le prescrizioni dell’Asl che nei mesi scorsi limitavano ai soli agonisti l’accesso agli spazi. Lo avevano annunciato l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia e il consigliere Luca Vannucci e lo ha confermato due giorni fa l’amministrazione, quando l’opera di montaggio del pallone è iniziata. Una volta chiusa questa fase entro la prima parte della prossima settimana, il lavoro riguarderà il piano vasca con la sostituzione dell’attuale pavimentazione. Poi si procederà allo svuotamento della vasca e alla sostituzione delle mattonelle sul fondo e sulle pareti, con l’obiettivo di chiudere i lavori entro la fine di novembre. Le società sportive del nuoto si sono riorganizzate, dividendosi fra la Galilei (soprattutto) con la piscina di Comeana in regime di complementarità. E sulla base della riorganizzazione degli spazi per gli agonisti, il Cgfs ha ufficializzato i nuovi orari del nuoto libero già entrati in vigore: la piscina Galilei sarà disponibile dal lunedì al giovedì 7.30-14.30 e venerdì 7.30-13, mentre la Gescal sarà utilizzabile il lunedì e il mercoledì dalle 13 alle 15 e il martedì e il mercoledì dalle 12 alle 14. Resterà la piscina di Mezzana quella più disponibile in termini di fasce orarie. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9, dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21, mentre il martedì e il giovedì si potrà nuotare dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19 alle 21 (e sabato 12.30-14.30). E poi c’è San Paolo, aperta dalle 9 alle 14.30 dal lunedì la venerdì (con orario pomeridiano 19.30-21 di lunedì, mercoledì e venerdì e 19-20.30 martedì e giovedì) che sarà aperta anche di sabato (17-19) e domenica (9-13). Uscendo dai confini comunali c’è infine la piscina di Comeana: nuoto libero previsto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21.30, con la fascia oraria aggiuntiva 7.30-9.30 prevista di lunedì, mercoledì e venerdì (sabato 9.30-14.30 e domenica 9-13).

Giovanni Fiorentino