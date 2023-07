Pienone per la piscina Ecco tutte le tariffe

L’inaugurazione era attesa e in tanti ieri mattina hanno voluto approfittare della riapertura del complesso con due piscine che è stato appena rimesso a nuovo nel centro di Mercatale di Vernio, accanto al fiume e all’antica Fabbrica Meucci. La struttura, che offre refrigerio dalla calura estiva ai valbisentini e ai pratesi, ha visto il taglio del nastro da parte del presidente della Regione, Eugenio Giani, con il sindaco Giovanni Morganti.

L’impianto, con una piscina grande di 6 metri per 12 e l’altra più piccola, è stato oggetto di un restyling totale grazie a un investimento di circa 570 mila euro con la manutenzione integrale delle vasche, il rinnovo dell’impianto di trattamento delle acque e dei sistemi di filtraggio. "La Regione – ha spiegato il presidente Giani – ha sostenuto il potenziamento della piscina di Vernio e la sua innovazione dal punto di vista ambientale ed energetico perché crede fermamente nel valore dello sport come attività fondamentale per la salute e la socializzazione di tutte le fasce di età".

Soddisfatto il sindaco di Vernio Giovanni Morganti: "L’adeguamento dell’impianto è un significativo obiettivo raggiunto, l’infrastruttura è a servizio del nostro territorio e di tutta la Val di Bisenzio e sicuramente costituisce un fattore di richiamo anche per chi sale da Prato e dalla Piana". L’amministrazione comunale ha affidato la gestione dell’impianto all’associazione Essecinuoto. Ieri era presente anche Lorenzo Carbonari, presidente dell’associazione. La piscina è aperta dalla 10 alle 19. L’ingresso per l’intera giornata ha un costo di 8 euro dal lunedì al venerdì, sabato e domenica 10 euro. Per mezza giornata si pagano 6 euro. Sono disponibili, con costi aggiuntivi, lettini e ombrelloni. È previsto un ingresso speciale per famiglie.