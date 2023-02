Piazza XX Settembre, partono i lavori hi-tech

Sei mesi di lavori per trasformare piazza XX Settembre a Poggio a Caiano e renderla plurifunzionale. Ieri mattina, il sindaco Francesco Puggelli insieme all’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini e al dirigente architetto Ricciarelli ha dato l’avvio al cantiere, affidato alla ditta Panza srl.

"Quest’opera – ha detto Puggelli – ha radici antiche e rappresenta la storia della città, fu pensato di darle un nuovo volto dalla giunta di Marco Martini, dopo la tempesta di vento che nel 2015 sradicò i pini. Nel 2018 c’è stato il concorso di idee che portò a Poggio oltre 20 progetti e l’anno dopo la commissione scelse il vincitore, quello dei professionisti dello studio Gruppo Uno. Poi ci sono stati gli anni del Covid e la ripartenza con la ricerca dei fondi e l’appalto. A Natale potremo accendere l’albero in questa piazza".

La piazza occupa oltre 1500 metri quadrati di superficie e il costo dell’opera sarà di 890mila euro. I lavori saranno divisi a blocchi in modo da non incidere sul traffico che non subirà alcuna variazione. Con questo intervento Poggio sperimenta anche alcune novità nel campo dell’edilizia: sarà un cantiere a basso impatto ambientale cioè con il contenimento delle polveri sottili e dei rumori, il controllo da remoto di ogni fase attraverso la webcam e in questo modo, è stato ricordato scherzosamente, gli "umarell" nei giorni di pioggia potranno controllare da telefono o computer i lavori.

Saranno inoltre, installate le colonnine "fast" per la ricarica di veicoli elettrici e verranno creati nuovi parcheggi auto e moto davanti alle poste.

Il monumento ai caduti, situato al centro della piazza, andrà in restauro e per essere poi ricollocato, insieme a tutti gli arredi, al termine dei lavori. La piazza avrà nuovi spazi verdi, l’area con i giochi attrezzati per i bambini e sarà installato un chiosco per il quale uscirà un bando e d’estate ci sarà la possibilità di collocare i tavolini all’aperto un palco per vari intrattenimenti. "Da evidenziare – ha sottolineato il dirigente Ricciarelli – che nell’ambito dell’offerta della ditta, i giorni di cantiere si sono ridotti da 260 a 190 quindi i disagi saranno limitati e per la massima trasparenza il cantiere può essere seguito attraverso un link". Il cantiere di piazza XX Settembre verrà poi seguito da quello per la creazione del parcheggio scambiatore in via Roma: "Il progetto del nuovo centro cittadino – ha aggiunto Puggelli – rientra in una visione più ampia che vede in successione la realizzazione del parcheggio nell’area ex Isidoro, a servizio delle Scuderie Medicee, del Comune e del centro e la pista ciclo-pedonale Scuderie Medicee-Comeana. Nel nuovo parcheggio saranno collocate le colonnine di ricarica normali, in quanto le soste possono essere più lunghe e a breve firmeremo un accordo con Enel".

M. Serena Quercioli