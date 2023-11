"Piazza XX Settembre, costretti a rimediare a tanti errori"

Continuano le polemiche sui lavori in piazza XX Settembre a Poggio a Caiano, fermi dopo che il direttore dei lavori ha lasciato il cantiere. Il vice sindaco Diletta Bresci attacca: "E’ tra i macigni più pesanti che abbiamo avuto come regalo dalla precedente amministrazione che dovrebbe riflettere e fare ammenda sui propri errori".

Bresci difende poi l’assessore ai lavori pubblici Mastropieri: "La vecchia amministrazione dovrebbe tacere dopo i danni arrecati a Poggio per il vezzo di fare un lavoro inutile e costoso come quello dello stravolgimento di una piazza storica, con un valore simbolico come piazza XX Settembre. La loro incompetenza è riassunta lì (ma non solo). E ci si permette di dire che mente un professionista stimato e competente come l’assessore Mastropieri, che invece ogni giorno lavora per cercare di risolvere i problemi". Sui problemi della piazza l’ex sindaco Francesco Puggelli ha chiesto un’assemblea pubblica per un confronto diretto con i cittadini sul cantiere ed il nuovo assetto di piazza XX Settembre.