Piazza San Domenico, ecco il presidio fisso di volontari, protezione civile e polizia

Prato, 29 novembre 2024 - Sarà aperto a metà dicembre il presidio fisso in piazza San Domenico delle associazioni di volontariato e protezione civile Oltre e Polizia di Stato per il progetto "Con Voi in centro" varato dall'Amministrazione comunale per aumentare il decoro nel centro storico e i servizi di prossimità, in collaborazione con la Polizia Municipale, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e l'Associazione di volontariato e Protezione civile Oltre: la sede, all'angolo tra piazza San Domenico e via Convenevole da Prato, è stata presentata stamani dalla sindaca Ilaria Bugetti, dal vicesindaco Simone Faggi, l'assessore al Centro Storico Diego Blasi, il Comandante della Polizia Municipale Marco Maccioni, il presidente dell'associazione Oltre Paolo Corti, il presidente dell'associazione nazionale Polizia di Stato Gruppo Prato Mario Albanese, i proprietari del fondo e Carlo Aiazzi del Comitato San Domenico. Il presidio sarà aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 20 a mezzanotte, un punto fermo che si aggiunge alla presenza delle squadre nell'area già da due mesi per scoraggiare situazioni indesiderate, a tutela di chi ci vive e ci lavora. Quelle della sicurezza e dell'ordine pubblico come è noto non rientrano tra le competenze degli Enti locali, ma l'obiettivo del Comune di Prato è partire da qui per innescare una rigenerazione urbana, culturale e sociale. "E' un modo per stare accanto ai cittadini, dare sostegno e poter vivere pienamente il centro - afferma la sindaca Bugetti - L'apertura di questo presidio fisso è il primo segnale importante in questo senso, che si irradierà anche in altre aree del centro storico, per dare risposta ad uno dei problemi più sentiti dai cittadini. Avere delle "sentinelle"che vigilano e stanno vicine alle persone è importante, ovviamente in collegamento con le Forze dell'Ordine se ci fosse la necessità. Ringrazio quindi sia le associazioni di volontariato, sia i proprietari del fondo per la loro disponibilità".

"Il presidio che sarà aperto tra pochi giorni serve a dare un segnale di vicinanza importante e a costruire una relazione più stretta con territorio, commercianti, residenti, comitati e associazioni - continua l'assessore Blasi - Ringrazio le associazioni per il lavoro che già svolgono da oltre due mesi: questo è passo ulteriore con cui il Comune dimostra di voler fare la propria parte al fianco della Prefettura, a cui compete il coordinamento delle Forze dell'Ordine. E lo facciamo attraverso la rigenerazione urbana ed iniziative come questa, che portano servizi in zone sensibili della città per andare incontro ai cittadini che chiedono un supporto maggiore. Il centro storico come tutti i centri delle grandi città ha delle complessità, ma noi non ci voltiamo dall’altra parte e non facciamo finta che non ci siano: pensiamo che questa sia la strada giusta, quella di un dialogo costante".

Anche il comandante della Polizia Municipale Marco Maccioni ha affermato che "avere occhi e orecchie in più in piazza San Domenico è un'opportunità positiva anche per il lavoro della Municipale". "Da sottolineare ancora una volta il lavoro e la disponibilità delle associazioni di volontariato, dei proprietari e della Polizia Municipale - conclude il vicesindaco Faggi - Il bene collettivo viene curato in modo trasversale da istituzioni e privati, il presidio di "Con voi in centro" ne è la dimostrazione". La sede dell'associazione nazionale Carabinieri sarà invece aperta a Porta al Serraglio, in accordo con Ferrovie dello Stato. I servizi delle associazioni vengono realizzati tutti i giorni in due fasce orarie, dalle 15 alle 19 e dalle 20 a mezzanotte, mentre la Polizia Municipale ha intensificato i passaggi.