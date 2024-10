Piazza del Mercato Nuovo più bella entro l’estate. Mezzo milione per i lavori

Prato, 17 ottobre 2024 – Mezzo milione di euro e circa otto mesi di tempo per la riqualificazione di piazza del Mercato Nuovo e di conseguenza del mercato settimanale del lunedì. Dopo la variazione di bilancio prevista dall’amministrazione, che giovedì prossimo passerà al voto del consiglio comunale, il progetto di restyling entra nella fase esecutiva per arrivare entro l’estate alla piena realizzazione. Un progetto importante fortemente voluto dalle associazioni di categoria e degli ambulanti per dare maggiore visibilità e restituire una migliore fruibilità al mercato rionale, uno dei più grandi della Toscana che da tempo aveva necessità di una revisione completa.

“Entriamo adesso nella fase esecutiva di progettazione, con la variazione di bilancio abbiamo stanziato le risorse necessarie ai lavori - spiega l’assessore allo sviluppo Benedetta Squittieri che ha seguito l’iter dalla precedente amministrazione a guida Biffoni -. Ci sono due interventi importanti ossia la realizzazione di un anello idrico antincendio lungo tutta la piazza e lo spostamento delle cabine elettriche per gli ambulanti. Andremo anche ad intervenire sulla segnaletica e sull’asfalto nel corso dei lavori e sulla base di valutazioni tecniche che verranno fatte di volta in volta. L’obiettivo è arrivare a spendere le risorse e a concludere i lavori entro la prossima estate”.

II progetto di restyling del mercato settimanale del lunedì e di piazza del Mercato Nuovo, è il frutto del lavoro di concertazione, ascolto e confronto con le categorie economiche avviato dall’assessorato alle attività produttive negli ultimi mesi.

L’obiettivo era riqualificare e riordinare il mercato del lunedì, il più grande della Toscana, creando maggiore aggregazione, eliminando i posti vuoti che si sono venuti a creare nel tempo e che generano smarrimento, migliorando la capacità di ospitare eventi e riservando uno spazio da destinare alla sosta delle auto anche il lunedì mattina, una delle richieste storiche. L’area di parcheggio che sarà quella in angolo tra via Bresci e via del Mercato Nuovo è frutto anche di considerazioni sulla mobilità: volendo tenere il più possibile lontane le auto dal vivo del mercato, è stato definito un unico punto di ingresso e di uscita al parcheggio da via Guevara e via Bresci. Una parte importante della riqualificazione che arriva proprio in seguito alle richieste degli ambulanti e dei cittadini, riguarda appunto la creazione di uno spazio di sosta all’interno della piazza proprio per agevolare i cittadini che vorranno frequentare il mercato. L’amministrazione, da tempo, ha iniziato un percorso di confronto con le associazioni di categoria con un duplice obiettivo: valorizzare il mercato centrale con una nuova disposizione dei banchi che passano da 420 stalli agli attuali 279, di cui 227 non alimentari, 37 non alimentari e 15 piante, fiori e animali vivi oltre all’area di sosta di 101 stalli anche all’interno dell’area mercatale.

“Un’opportunità per il mercato che sarà più bello, più accessibile e più funzionale per gli ambulanti ma anche per chi lo frequenta e va a comprare - aggiunge Squittieri -. Un grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria e degli operatori”.

Silvia Bini